Roberta Pinotti (Pd): "Regolarizzare i lavoratori stranieri è una conquista di sicurezza per noi e per loro" L'ex ministra della Difesa: "Non solo braccianti ma anche bandanti e colf, non è più tempo di proclami ideologici e di solleticare le paure"

“I lavoratori stranieri irregolari vanno regolarizzati. Non solo i braccianti, ma anche badanti, colf e chi in Italia è “sans papier” pur essendo integrato”. Roberta Pinotti, ex ministra della Difesa, impegna il Pd nella battaglia per la regolarizzazione, anche per tutelare la salute pubblica nell’emergenza coronavirus. Rivendica inoltre una nuova politica sull’immigrazione. Pinotti, ora il Pd chiede la regolarizzazione per problemi di salute.

Da migranti clandestini sono diventati lavoratori stranieri? penso che anche i lavoratori italiani andrebbero regolarizzati, sono anni che in agricoltura i margini di guadagno sono scesi a livello dello asfalto, grazie alle politiche comunitarie in favore dei paesi nordafricani e non solo, l’olio di oliva non si può vendere a meno di 9€ al litro, nei supermercati lo troviamo sotto i 5€, alla Germania fa comodo vendere automobili agli africani, in cambio consente di riempirci di prodotti agricoli senza dazi adeguati. I limoni in Sicilia rimangono sugli alberi, come le arance, raccoglierli è anti produttivo. Spiegatemi come si possa pagare un salario decente ad un bracciante agricolo, per questo gli italiani sono fuggiti dal lavoro nei campi. Occorre capacità e competenza, non demagogia da un tot al Kg.

