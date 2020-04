Dipenderà dallo stato se dalla quarantena uscirà un’Italia migliore. Spesa pubblica, efficienza della pubblica amministrazione, riequilibrio dei poteri dello stato: idee sugli obiettivi che dovrebbe darsi la classe dirigente. Perché si fa presto a dire “uniti”, ma non basta

Dato il governo che c’è, può uscire solo peggiore e di parecchio. BUONA DECRESCITA INFELICE.

Cere argomentazioni sono sempre interessanti e non prive di logica e ragione. Ma mi viene spontaneo riflettere sul mitico aneddoto che richiama la priorità di avvento fra l’uovo e la gallina . Sarò ingenuo ,ma lo stato è generato dai suoi cittadini, ma nelle argomentazioni che girano invece sembrano essere i soggetti che in un certo qual modo lo stato dovrebbe rigenerare. Allora mi viene di associarmi con queste argomentazioni nella conclusione sui chiari di luna ed aggiungere con il dialetto trentino bresciano che ho acquisito nel tempo, dire: “speruma”! tradotto speriamo

Naturalmente ci auguriamo che lo stato ne esca migliore e rafforzato. Non credo però che questo governo sia all’altezza; già all’annuncio della sua composizione era evidente lo sbilanciamento genealogico e antropologico a sud. Negli ultimi giorni, come non bastasse, la forzata polemica nord-sud con la sensazione che in realtà si andava a sfogare un certo risentimento non solo politico nei confronti delle regioni del nord. Da parte mia non c’è desiderio di affermare che il nord sia meglio del sud ma che il nord, grazie anche alle menti del sud che qui lavorano, sia il traino economico e di innovazione e non un nemico della nazione, ciò credo che sia fuori di dubbio. In più c’è un discorso di competenze, pochi ministri mi sembrano all’altezza, un esempio su tutti la conclamata inadeguatezza della ministro della d-istruzione più quello degli esteri e del ministro Boccia che più che cucire i rapporti con gli enti locali è in una costante e spesso ideologica polemica con gli enti locali stessi

Tutto ciò non giova ad un’ordinata uscita del paese dalla fase 1 l’infantile e disgustosa guerra fra regioni del nord e del sud che si sta manifestando, riportandoci ad anni lontani e che costruisce una sorta di sovranismo dei territori. Non dico si debba rinnegare totalmente un decentramento del sistema sanitario, anche se , in questo grave frangente, sta rivelandosi molto nocivo. La gara fra i cosiddetti governatori ad assumere visibilità e contrastare il potere centrale fa un pessimo servizio alla lotta contro il corona virus e la rinascita del ITALIA. Smettiamola, poi, di chiamarli governatori. L’Italia non è un paese federale, sono presidenti di giunte regionali.

Poi aggiungiamo! Nei giorni scorsi è caduto l’anniversario del 18 aprile del 1948, data in cui il popolo italiano si schierò a larghissima maggioranza in favore del modello occidentale e respinse senza ombra di incertezza ed equivoco quello comunista. Il confronto di allora si ripropone adesso. Con l’aggravante che mentre nel ’48 il blocco occidentale poteva contare sul sostegno della Chiesa, oggi quel sostegno non solo manca ma si è spostato sullo schieramento dei fautori della decrescita felice e di chi pensa che l’eguaglianza possa essere realizzata a colpi di patrimoniale, e aggiungiamo pure quelli che inneggiano al odio nazionale e raziale cioè razzismo e fascismo . Da un lato, quindi, la libertà, dall’altro l’eguaglianza senza libertà e nella povertà generale. La scelta della parte dove schierarsi non dovrebbe essere difficile! tornare al governo che cera (RENZI)e che hanno boicottato perché stava mettendo l’ITALIA su binari riformatrici e di crescita,

Di quale stato dovremmo aver fiducia! di questo agglomerato di poltrone ? haa quanto rimpiango la prima repubblica almeno li cerano qualche statista di peso e capacità. E purtroppo non vedo ne idee chiare ne progetti futuri , tutti tirano a campare , e mi riferisco a tutti sinistra destra centro isole ecc. UNICA COMPAGIME FUORI DAL BRANCO E ITALIA VIVA CON IL SUO LEADER RENZI,MA PER QUELLO CHE HO CITATO SOPRA E BOICITTATO, PERCIO SONO CERTO CHE NON Dipenderà dallo stato con l’aiuto della quarantena causa virus se uscirà un’Italia migliore. Ma dalle future elezioni, e vedere se l’elettore ha capito dove l’attuale dirigenza governativa statale e regionale ci ha portato, che fine ci ha fatto fare. E questo si vedrà con l’esito della cabina elettorale.

