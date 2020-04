Arcuri: “Senza sicurezza, ripresa breve”

Il commissario per l’emergenza: “In Lombardia i morti sono 5 volte superiori ai decessi dei civili in guerra. L’app di contact tracing? Privacy tutelata, dovrebbe scaricarla il 75% della popolazione”

Non c ‘è dubbio che Arcuri stia svolgendo in modo soddisfacente il compito che gli è stato affidato. E vai con il ministero della PAURA. Che si inventa pure cifre assurde relative alla seconda guerra mondiale, come se fossero la stessa cosa e avessimo avuto la stessa aspettativa di vita. Lo scopo di questi signori è evidente: soffiare sul fuoco della paura e continuare nel loro disegno di controllo della popolazione. Tramite app, sorveglianza e carcerazione domiciliare perpetua.

Se a Bergamo i decessi sono aumentati è a causa della mala gestione della sanità lombarda. A Trento non è accaduto, e nemmeno a Padova o a Berlino o a Stoccolma. Ma se preferisci nasconderti in un bunker fino al 2030, fai pure.

1 – queste morti non sono dovute al virus in sé, ma alla nostra risposta al virus. Avessero chiuso gli ospedali incriminati e adottato protezioni l’impatto sarebbe stato il 10%. In Sardegna, unica regione di cui abbiamo dati disponibili, l’87% dei contagi è ospedaliero o RSA.

2 – delle morti in eccesso non considerate da virus, non sappiamo se siano dovute al virus. Infatti i decessi sono circa pari tra maschi e femmine, mentre quelli del virus hanno un forte sbilanciamento. Più probabile siano per buona parte decessi dovuti alle carenze del sistema ospedaliero in quei giorni. Ancora, dovuti alla nostra risposta al virus.

3 – L’aumento è stato per un solo mese. Negli altri mesi è possibile che i decessi siano pari al 2019 o anche minori. Essendo la media 80+ anni (fenomeno harvesting).

4 – Non significa che non si sarebbe potuto seguire altre strade. In Germania non ci sono stati Alzano Lombardo né 20.000 decessi né lockdown stretti. Se esci a correre non sei visto come un pericoloso untore. E’ la differenza tra paesi seri che gestiscono le situazioni con un mix di strategie, e paesi arruffoni dove l’unica strategia è un bel cartello sulle strade: “COLPA VOSTRA”.

Ma siamo seri. Il Nord non esiste perché Trentino, Lombardia Emilia e Veneto hanno usato approcci diversi. Tanto è che il Veneto è già fuori assieme all’Emilia, mentre Lombardia e Piemonte sono ancora nel caos. Il Trentino poi a differenza degli altri si è preparato approvvigionato a gennaio e ha passato la buriana senza nemmeno accorgersene.

Oggi la Lombardia è infatti l’esempio mondiale degli errori della gestione del coronavirus. E se ne riparlerà per decenni in aula di tribunale. Non sono ancora attrezzati per un ritorno, ancora oggi non coprono tutti i tamponi richiesti oggi. Siamo seri, un’altra ondata in mano a questi politici che sparano sui loro tecnici e sarà massacro.

I paesi seri (Germania, Svezia, ma anche Francia) ormai si stanno preparando all’uscita. Ma perché hanno politici e sanità di eccellenza. E un approccio di organizzazione e preparazione, non di “sperem che oggi i numeri siano buoni”.

Per questo la regione Lombardia quantomeno andrebbe prima commissariata. E poi ristrutturata la sanità. Diversamente rivedremo lo stesso film, con tanto di titoli incriminanti sui cittadini “non stanno a casa”. Ecco, Arcuri, visto che in Lombardia c’è stata la seconda guerra mondiale ( poi vediamo in raffronto al numero di vittime dello scorso anno nello stesso periodo, se c’è questa differenza abissale) allora fateli in Lombardia questi problemi e non in tutta Italia, abbi il coraggio di dirlo chiaro.

Il paragone tra i morti dal ’40 al ’45 a Milano e i decessi per corona virus di oggi, di grazia, che senso ha ? Sono cause del tutto diverse e senza nessuna correlazione logica. Fate piuttosto il pragone possibilmente trasparente, tra i morti di polmonite e bronchiti non da corona virus, che abbiamo ogni inverno, che magari ha più senso. Questi numeri non vengono mai dati. Perchè? ultima modifica: da

