Questo succede – secondo me – quando uno non si muove secondo la logica : patti chiari amicizia lunga e, peggio, quando incomincia ad allungare la lista delle eccezioni alle regole generali, le quali alla fine rischiano di arrivare a contraddire il principio per il quale quella legge è stata scritta.

Nel 2001 “qualcuno” ha cambiato (soprattutto) l’art. 117 della Costituzione , con 4 voti di differenza da chi non voleva.

Risultato : Da allora non si capisce chi comanda, su cosa e trovando dove i soldi che servono .Infatti la Corte costituzionale per dirimere i conflitti tra Stato e regione impiega – dal 2001 – paccate di ore del suo tempo, che poteva destinare ad altro se sulle cose importanti ci fosse il più ampio consenso necessario, per renderlo patrimonio di “tutti” (così da non fare e disfare ogni volta che cambia il governo)

poi, a seguire, ci sono le altre grandi pensate con ognuno la sua senza arrivare a sintesi per il bene di tutti gli italiani: emigrazione, Ilva, Tav ecc. e, sicuramente non da ultimo, tipo votiamo a Bruxelles contro il farci prestare i soldi secondo le regole di chi ce li presta, mentre ci sono comuni che non hanno i soldi per raccogliere la spazzatura …

buona fortuna ! Per fortuna ci ha pensato il virus a far emergere questa che è la Babele di Masanielli locali.

Feudatari e ras del Nord, Centro, Sud e isole, di destra e di sinistra, tutti alla ricerca di consensi e potere.

Ricordatevene quando, passata l’emergenza, riemergerà qualche folle sconsiderato che ricomincerà a parlare di riforme per aumentare le autonomie regionali ed estendere il potere di questi ras che si fanno chiamare Governatori. Ma quali governatori? Sono Presidenti di Regioni! L’Italia non è una repubblica federale e il Molise, il Veneto e la Calabria non sono l’Arizona o il Texas.

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno pure fatto un referendum consultivo e volevano la riforma per la quale questo governo aveva pure nominato una Commissione. Per fortuna, ci ha pensato il virus a bloccare tutto.

Quello che stiamo vedendo è ll frutto avvelenato della maledetta riforma del Titolo V della Costituzione fatta nel 2001 dal centrosinistra, in fretta e furia, per rincorrere il federalismo di Bossi e del centrodestra di allora.

Tutto solo a scopo elettorale e non servì, comunque, a nulla.

Alle successive elezioni risorse e rivinse Berlusconi.

Credo che l’istituzione Regioni da questa faccenda ne uscirà molto ammaccata e ridimensionata. La gente vive male questa pletora di governatori, assessori ed altro, alla perenne ricerca di una visibilità politica, in una babele di chiacchiere inutili e contradditorie. Qui, alla lunga, qualche uomo politico coraggioso ed avveduto, potrebbe pensare di procedere ad un ridimensionamento o anche alla cancellazione dell’istituzione regioni.