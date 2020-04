Il taciturno ministro Speranza ci ha abituato, da anni, a improvvise esternazioni inopportune e intempestive.

“Abbiamo altro a cui pensare e, pur essendo tifoso, il calcio è l’ultimo dei nostri pensieri”. Tre affermazioni sbagliate, soprattutto per un uomo di governo, in una frase demagogica, degna dei “peggiori bar di Caracas”.

Primo, blandisce una sottospecie di inconscio razzismo minore di una parte dell’opinione pubblica contro il calcio. La parte che non sa distinguere il personale non gradimento per qualcosa, del tutto legittimo, da una avversione come viscerale per quello che appare a lei essere “22 uomini in mutande che corrono dietro a un pallone”. Come dire che Nureyev era un esibizionista omosessuale che si agitava in calzamaglia per la gioia di migliaia di guardoni.

Secondo, avvalora la tesi, sbagliata, dei primi, che il calcio sia una roba da tifosi. Che si sa, sono gente infima, fuori di testa e in certi casi violenta. Quindi non rompano i così detti che abbiamo altro da fare.

Chi sta al governo ha l’obbligo di sapere che il calcio non è rappresentato da poche decine di “campioni” superpagati da poche decine di società, ma una realtà socioeconomica, oltre che sportiva, che riguarda oltre 1 milione di atleti, non solo 3mila professionisti, ma centinaia di migliaia di dilettanti, ragazze e ragazzi, dei settori giovanili e scolastici, organizzati da oltre 12mila società, che giocano in oltre 66mila squadre, in un sistema sportivo che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone.

E questi sono solo i numeri degli iscritti alla Federazione aderente al Coni. Si calcola che il calcio amatoriale sia praticato, in Italia, da oltre 4,5 milioni di persone.

Terzo, non sarà il primo, ma perché dichiarare in modo così sprezzante che quello è l’ultimo dei “nostri” pensieri? Sicuro che venga dopo l’ultima fandonia di Salvini e Meloni?

“Statte zitto, a cicalò” diceva Sordi a Delle Piane che straparlava in “Un americano a Roma”.