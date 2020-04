Tagli su tagli a SCUOLA, SANITA’, EDUCAZIONE, PENSIONI, WELFARE, CULTURA, cari signori, questi sono i risultati. Ricordiamoci sempre che la cultura è il bene più prezioso di un popolo.

ORA I NODI SONO ARRIVATI TUTTI DUN COLPO AL PETTINE.

Stiamo pagando le politiche di tagli alla scuola pubblica fatti dai governi Berlusconi con Tremonti e la Gelmini. 8 Miliardi di tagli, aumento del numero degli alunni per classe, tanto che oggi parliamo di classi pollaio, drastica riduzione del tempo pieno alle elementari, cancellazione del modulo nelle elementari, addirittura Tremonti cancellò il rimborso di 60 Euro, istituito da Prodi, per acquisto di libri fatto dai docenti.

La destra in questo Paese ha lavorato per distruggere la Sanità e l’istruzione pubblica, ora vediamo i risultati di quelle scellerate politiche.

Quello che purtroppo, balza drammaticamente agli occhi, in una eccezionale situazione emergenziale come l’attuale e che dovrebbe stimolare e produrre il meglio delle risorse intellettuali, è l’incapacità dei nostri attuali uomini di Governo e di Stato. Ancor più di un MIUR assolutamente povero di capacità di “pensiero” con un Ministro che “chissà dove l’hanno trovata”. Incapacità programmare, prevedere, organizzare, costruire in condizioni normali, figuriamoci in emergenza. La staticità è la parola d’ordine!! La Scuola, al di là delle varie soluzioni possibili da adottare per ripartire, dovrebbe essere oggi un Il Cantiere aperto con indirizzi precisi e idee chiare da attuare. COSTI QUEL CHE COSTI!! Invece come al solito, ogni pseudo-decisione è un rinvio a chissà quali tempi, con una visione di “vita alla giornata”. Esattamente il contrario di quello che necessita il sistema educativo che deve preparare le future generazioni, le future classi dirigenti e operative che dovranno portare l’Italia avanti. Tutta questa insipienza è davvero molto preoccupante. Come al solito negli ultimi 25 anni, altrove stanno già progettando e avviando, concretamente il futuro e la Scuola riparte contemporaneamente alle attività produttive, perché ne è parte fondamentale. Perché la Scuola ha il fine di preparare chi da domani sarà protagonista dell’Economia dello Stato . Noi stiamo sempre a discutere, fare tavoli di confronto, task-forece con migliaia di esperti di “chissà cosa non si sa “e intanto non si decide nulla. Preoccupante, molto preoccupante.

Premesso che rischio zero non c’è e non ci sarà forse mai e certamente per molto tempo ancora, sarà inevitabile decidere che sotto una certa soglia di contagio giornaliero si riparte. Tale soglia sarà inevitabilmente e giustamente decisa a livello politico, speriamo dando ascolto al parere di medici e scienziati. In ogni caso verrà fatto nella piena consapevolezza ed accettazione che alcuni contagi avverranno, scegliendo che si paga questo inevitabile prezzo perché, entro una certa soglia, il bene comune è superiore al danno individuale.

Il punto è, a mio avviso, che nel momento in cui apre tutto il resto devono aprire anche le scuole.

La ragione (a volte la scusa) è che le attività A B C D sono troppo importanti per rimanere chiuse troppo a lungo. E i titolari di E F G dicono che adesso però tocca a loro, scatenando le proteste di H I L che si sentono penalizzati ottenendo delle deroghe regionali, insieme ad alcune aziende singole dei comparti M N O che fanno parte della filiera di B G ed M. Gli altri, come già avvenuto a Bergamo sicuramente e probabilmente anche altrove, correranno a far cambiare il loro codice per rientrare nella lista degli aperti. Aggiungiamo anche le le messe, per le quali alcune organizzazioni cattoliche hanno già chiesto da 2 o 3 settimane di aggiungere la casistica nelle autocertificazioni come attività e bisogno essenziale.

Non si può dare il messaggio che è tutto troppo importante per rimanere chiuso tranne la scuola. Siamo già passati dall’accettazione all’elogio dell’ignoranza, dall’invidia per il sapere all’orgoglio dell’università della strada, dal desiderio di ampliare i propri orizzonti allo sberleffo degli intellettuali e sapienti di ogni campo e materia… ci manca solo dire ora che tutto è troppo importante tranne che la scuola! La scuola deve riaprire al più presto possibile. Sdoppino le classi e facciano i doppi turni assumendo subito e con contratto a tempo indeterminato qualche centinaio di migliaia di insegnanti, e se non bastano si richiamino in servizio volontario ma pagato quelli in pensione esattamente come si è fatto con medici ed infermieri. E nel frattempo si risistemino le parti delle scuole chiuse per pericolo crollo, e se ne facciano velocemente di nuove.

Tagli su tagli a SCUOLA, SANITA', EDUCAZIONE, PENSIONI, WELFARE, CULTURA, cari signori, questi sono i risultati. Ricordiamoci sempre che la cultura è il bene più prezioso di un popolo.

