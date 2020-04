Brutti tempi quando i pazzi (gli scienziati) guidano i ciechi (i politici) .

Ho l’impressione che in Italia si sia fatto tutto il possibile per rendere più gravi i danni del pandemia. Anzitutto dando dell’Italia l’immagine di un paese colpito dalla peste quando in realtà anche nelle provincie più colpite la mortalità si è concentrata nelle strutture per anziani e negli ospedali. Tolte Lombardia e Emilia-Romagna, tra la popolazione attiva i decessi saranno nell’ordine di 1 ogni 15.000 persone, forse meno. Ma i danni al turismo sono stati enormi.

Vietati i grandi assembramenti e inculcata l’educazione al distanziamento sociale in sostituzione dei DPI mancanti, si poteva continuare a vivere in modo quasi normale. Quella della chiusura totale con la scusa della salute da un lato è servita a coprire l’inadeguatezza dello stato e dall’altro ha provocato gravi e non necessari danni alla nostra economia. La fase 1 doveva essere più selettiva, la fase 2 doveva partire 20 giorni fa. Avremmo avuto mille, duemila anziani morti (sono del ’51, posso dirlo) in più? Bene, il governo doveva assumersi questa responsabilità, dire ai cittadini che questo era necessario per non trovarci con una economia allo sfascio dopo anni di stagnazione. Per essere chiara, aggiungo che non si tratta di Conte, nessuno degli ultimi governi avrebbe avuto questo coraggio.

Non se ne può più di questo ping pong anche gli scienziati litigano tra di loro. Una dose di rischio ci sarà sempre. Tenuto in considerazione le nuove regole che ci hanno propinato tutti i giorni, un margine di rischio ci sarà sempre, bisognerà convivere con il virus fino alla scoperta di questo famoso vaccino che potrà avvenire fra anni. L’unica è chiudere le residenze per anziani, con assistenza domiciliare che a quello che si è visto è anche più economico, visto che sono anche in mano ai privati e creare reparti covid almeno negli ospedali più grandi oltre a tenere in mente le regole di cui sopra, distanziamento sociale, differenziazione orari del lavoro spalmabili su tutta la settimana, favorire il lavoro da casa, ove possibile, incentivando la connessione internet con prezzo simbolico e fornendo computer a prezzo simbolico per le famiglie disagiate, evitare le famose classi pollaio, quindi più classi, ecc. e poi qualcuno con le palle che faccia una sintesi e prenda una decisione tanto qualunque esso sia un margine di rischio ci sarà sempre.

E comunque dovrebbe valere un principio molto semplice: a ciascuno deve essere proibito di infettare terze persone, a nessuno può essere impedito di voler correre il rischio di infettarsi. Gli obblighi della mascherina chirurgica e del distanziamento dovrebbero perciò diventare gli unici vincoli da rispettare, tutto il resto essendo nient’altro che violenza, arbitrio e illegalità

