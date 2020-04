CHE SCHIFO!!!!!!!!!! Nemmeno in una situazione come questa dimostrate come classe politica un minimo di dignità!!

Nomine, ai vertici di Eni, Enel, Leonardo e Poste restano i manager scelti da Renzi e Gentiloni ok positivo: cambiano solo i presidenti. I 5 Stelle indicano e ottengono gli ad di Enav, Mps e Terna

Carmine America, è stato inserito nel CdA di LEONARDO, (compagno di Liceo di Di Maio a Pomigliano, quindi stessa età e stessa esperienza, cioè pari a zero). La cui carriera è sbocciata e continua all’ombra di Giggino ! Infatti lo segue come un’ombra fin dal MISE quando meno che trentenne fu “ Security and Foreign Policy Advisor to the Minister of Economic Development of Italy”. Idem ora qualificato agli Esteri come “Special Advisor to the Minister of Foreign Affaris of Italy” ! Sta su Istagram ! Cercate di essere seri, e non ridete ! Ora ho capito che non serve inviare un curriculum di otto pagine. Basta scrivere nel curriculum : “COMPAGNO DI LICEO di DI MAIO a Pomigliano”. Una frasetta corta corta. È più che sufficiente, basta ed avanza ! Infatti questo Carmine America ha trovato finalmente l’ AMERICA ! Ed ora per i più scettici ed incalliti: date una occhiata a questi link qua sotto. Poi ognuno la pensi come vuole .L’ex compagno di scuola di Di Maio, fantastico, ha sistemato mezza Pomigliano! Beh, finiti i due mandati, a meno che non si faccia un’eccezione per Giggino, il che non mi sorprenderebbe affatto, dovrà pur trovarsi qualcosa che non sia un lavoro (giammai!) per sopravvivere! Per cui, oggi faccio un favore al mio compagno e domani lo faranno a me dandomi un posto in un Cda a 3/4 mila euro al mese per riunirsi una decina di volte all’anno. M5s, il vero cambiamento italiano.

A me sembra tanto inopportuna la nomina di Lucia Calvosa in ENI, visto che è attualmente nel CDA de il fattoquotidiano, ricordo poi la Calvosa era nel CDA Pre Commissariamento di Banca Carige ed presente le CDA attuale di Banca Carige, poi è Consigliere di Amministrazione del Monte dei Paschi di Siena e Consigliere di Amministrazione di Telecom Italia, insomma un bel pò di mani in pasta. No buono.

Complimenti ai 5Stelle, hanno finalmente imparato a fare “politica”, con buona pace dell’onestà e della competenza appassionatamente rivendicate – quand’erano giovani – nella gestione della cosa pubblica con annessa apertura dei palazzi come scatolette di tonno. Saranno contenti i giornalisti che li hanno finora considerati degli appestati incompetenti. D’altronde i partiti, anzi i politici, per fare politica hanno bisogno di sovvenzioni che possono essere garantite più tranquillamente dai bancomat delle aziende a partecipazione statale. Finora il M5S (dicevano) non ha avuto bisogno di detti finanziamenti sottobanco più mangi più mangeresti e per un domani… chissà ! Non c’è stato neanche bisogno di volti nuovi, ma ugualmente legati alle stesse consorterie politiche, per dare la solita parvenza gattopardesca di rinnovamento. No, sono ancora gli stessi personaggi (alcuni persino indagati) in cima alle principali partecipate dove circolano più denari. Una rivoluzione all’italiana, ovviamente conservatrice e tradizionale, nel paese delle “convergenze parallele” di sempre.

Lo ripeto da diversi anni: il M5S dicevate voi SETTARI GRILLESCHI doveva rappresentare il buon rinnovamento della classe politica italiana, e invece ha portato al potere una banda di incompetenti, di mediocri, di rubagalline, pronti a rinunciare a qualsiasi loro principio in cambio di una poltrona. La politica deve poter scegliere AD e presidenti delle grandi partecipate di Stato (ENI, ENEL, ecc.) ma mi aspettavo dai 5S un processo di selezione più trasparente, pubblico. Invece, esattamente come i vecchi partiti che volevano cancellare, tutto si è risolto in uno scambio di poltrone tenuto in gran segreto. Descalzi è rimasto all’ENI? Fa niente, l’importante è la ricca poltrona per gli amici di Giggino. E stiamo vedendo i risultati delle precedenti scelte: Tridico all’INPS che racconta menzogne per settimane; Parisi all’Anpal che se ne va in giro a spese nostre, con risultati fallimentari e lasciando l’agenzia senza neppure il piano aziendale.

IRONICAMENTE CONCLUDO DICENDO: Finalmente un partito che non ha partecipato minimamente alle spartizioni Haaa Haaaa. Questo si che è essere coerenti Haaa Haaaa. Finalmente un partito che non si è prestato a designare nomi della vecchia politicaHaaa Haaaa . Questo si che è essere coerenti ed integri Haaa Haaaa. Finalmente un partito che si è ribellato e non ha ceduto ai poteri forti Haaa Haaaa . Questo si che è un partito diverso da DC, PD, Forza Italia ecc. ecc. Viva il M5S partito che ha rivoluzionato la politica Italiana.Haaa Haaaa. M.A A C ..RE

CHE SCHIFO!!!!!!!!!! Nemmeno in una situazione come questa dimostrate come classe politica un minimo di dignità!!

