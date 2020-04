Giuseppe Conte: “A giorni un programma nazionale per la Fase 2” Il premier su Facebook: “Riaprire tutto ora sarebbe irresponsabile”. Annuncio entro la fine della settimana del piano di riaperture, che “terrà conto delle peculiarità territoriali”

Avranno finalmente partorito qualche altra sceneggiatura da imporre alla popolazione, per centrare strategicamente gli Obiettivi che hanno dato loro i Circoli in cui vengono indottrinati – controllo accurato della popolazione attraverso i più avanzati mezzi tecnologici.

Il COVID 19 è il semplice Mezzo per un risultato differente, cambiare il rapporto di Potere tra Elevati e sottomessi. Vedremo se questa menzogna che ha il naso molto lungo sarà smontata in tempi brevi, oppure ci vorrà tanto sangue e tanto dolore. Propendo per la seconda ipotesi, ma…..non pongo limiti alla Provvidenza, il loro principale nemico.

Un governo di pavidi e scappati di casa che si nasconde dietro scienziati che trasformano l’epidemia in un pollaio tragico. Un’opposizione che è talmente schiava delle baggianate populiste da rendersi perfettamente inutile, tant’è che Berlusconi si erge a statista in mezzo al loro liquame propagandistico. Considerano coloro che li hanno eletti dei mezzi delinquenti e irresponsabili ….. e loro che sarebbero stati eletti da questi delinquenti ed irresponsabili cosa sono?

La cosa migliore che potrebbe fare è sciogliere i comitati tecnico scientifici, riaprire l’Italia senza se e senza ma, per tutti indistintamente e dare le dimissioni. Poi un governo tecnico o di unità nazionale fino alle prossime elezioni, magari prima dell’estate. Fosse così si riuscirebbe a rimettersi al passo con il resto dell’Europa a far fronte a una crisi che altrimenti sarà dura, molto dura.

Ennesimo annuncio, o meglio l'annuncio di un annuncio. Meno chiacchiere e più serietà per favore.

