IL LETAMAIO STRAGISTA DELLA LEGA

L’umanità è sopravvissuta a epidemie e vinto terribili pestilenze. Ma i morti per guerre e altre attitudini dell’Homo Sapiens sono stati enormemente superiori e sarà improbabile un assennato comportamento. Quando, fra non molto, il caldo, le misure di protezione e il vaccino ci faranno dimenticare l’incontenibile e malefico virus, è auspicabile che i superstiti si ricordino dove la pandemia ha avuto origine e chi doveva impedirla o almeno ostacolarla e ridurne i morti e i danni. Dalla Cina, il virus aveva difficoltà a raggiungerci in treno, in auto, in bici o a piedi. Per buona sorte, ha avuto l’opportunità d’imbarcarsi sulla linea aerea da Wuhan all’aeroporto della Malpensa di Milano.

Suppongo che fosse numerosa la “comitiva turistica” di corona virus.

Così si spiega l’enorme focolaio pandemico. Sarebbe stato meglio impedire l’arrivo di “turisti virali” e assolutamente indesiderabili ma l’amministrazione regionale non ha controllato bene la “porta d’ingresso”! Le ordinanze del Ministero della Salute e le disposizioni del governo sono precise e categoriche ma l’amministrazione regionale è stata tanto, tanto, tanto sfortunata e i molesti e microscopici passeggeri gli sono passati sotto il naso!

Parafrasando Shakespeare mi viene spontaneo dire: “Essere o non essere”? Oppure: volontà o ignoranza? O ancora: “emeriti” Leghisti o Leghisti buffoni e deficienti?

I motivi, anche se nefasti, gli emeriti Leghisti l’avevano!

I collegamenti con Wuhan sono necessari per l’import-export della Lombardia con la Cina e eseguire le ordinanze avrebbe infastidito la sanità privata che la gestione leghista ha finanziato, anche a danno di quella pubblica, ma non è attrezzata per le pandemie.

L’infestato numero UNO di Codogno era solo la punta dell’iceberg rilevata per circostanze che non potevano essere oscurate. L’Ospedale di Codogno doveva procedere per l’individuazione della persona, che presumibilmente lo aveva infettato e, comunque, segnalare le circostanze note alle forze dell’ordine, per l’identificazione, affinché fosse sottoposto al controllo dello stato di salute e, se positivo al tampone, ordinargli la quarantena. Procedura non facoltativa per l’obbligo di salvare una persona in probabile pericolo di vita. Agli organi di vigilanza l’amico del malconcio dovrebbe confermare la data del ritorno dalla Cina, precisare la data della cena e se ha chiesto un controllo al proprio medico o ad altre strutture pubbliche o private, per rilevare l’eventuale positività, seppure non avvertisse sintomi influenzali. Queste ipotesi possono ampliare il quadro di lacune o sottovalutazioni che hanno provocato, o non impedito, la pandemia Lombarda, la diffusione del virus e la strage. La data del ritorno può essere accertata dal data base dell’aeroporto della Malpensa, dal quale sarà possibile apprendere se arrivi da Wuhan, sono continuati anche dopo la sospensione dei voli, per precedenti prenotazioni, e, in ogni caso, se fra i rientrati dalla Cina, ci sono stati casi di passeggeri ricoverati con i sintomi del virus, guariti o deceduti. Sono particolari che sia logico attendersi da un’indagine giudiziaria perché consentiranno di accertare il rapporto causa/effetto e le responsabilità. Se i controlli sui viaggiatori all’aeroporto della Malpensa sono stati eseguiti, rispettando le disposizioni del Ministero della Salute, ancorché negativi, per i provenienti dalla Cina, erano obbligatori la quarantena e la rintracciabilità.

La diffusione eccezionale e rapidissima del virus fa ritenere che le prescrizioni sono state gravemente trascurate e che episodi, simili a quello di Codogno, siano avvenuti anche prima, in strutture sanitarie pubbliche o in qualche clinica privata. L’inevitabile conclusione è che l’epidemia, in questa forma catastrofica, NON È UN DISGRAZIATO E IMPREVEDIBILE INCIDENTE.

Il focolaio milanese non esclude le responsabilità delle altre amministrazioni regionali Leghiste del Piemonte, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Il coinvolgimento è comune, sebbene sia maggiore per la Lombardia e il Piemonte, perché sono simili le politiche di risparmio sulle strutture sanitarie pubbliche. La boriosa classe politica Leghista che rivendica il primato dell’eccellente amministrazione e dell’efficienza sanitaria l’ha invece immiserita e favorito quella privata.

Gli elettori ricorderanno il disastro Leghista? Gli elettori della Lega sono migliori o peggiori dei loro rappresentanti? Reclamano l’indipendenza, l’autonomia fiscale, contestano la solidarietà con il resto del Paese e ora, pur essendo le regioni più ricche, pretendono la maggior parte delle risorse per la ripresa economica. In Europa hanno ragione quando sostengono che non siamo poveri e i soldi necessari per pagare i debiti li dobbiamo prendere nelle tasche e in quelle della minoranza che finora ha incamerato l’ottanta per cento della ricchezza, in redditi e patrimoni, e ora pretende che l’UE gli paghi i debiti.

