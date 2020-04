Questa storia dei comunicati ufficiali su Facebook è VERGOGNOSA ed irrispettosa dei DIRITTI DI tutti I cittadini.

Avere cautela significa bilanciare i rischi. Non c’è una verità assoluta, ci muoviamo in un mare ignoto. Mi chiedo perché l’Italia abbia dieci volte i morti della Germania. Perché la Corea del Sud sia riuscita ad arginare il contagio e i Paesi europei no. Perché chi si era basato su una presunta immunità di gregge stia ora pagando prezzi altissimi. Ma ci sono state sottovalutazioni ed errori, anche da noi Matteo Renzi

Conte: “Mi piacerebbe poter dire ripartiamo, ma sarebbe irresponsabile. Piano dettagliato entro la fine di questa settimana”

Spiegatemi perché tutti riaprono, allora, pure con 100.000 contagiati. Forse agli altri piace uccidere i propri cittadini?

In Giappone non hanno mai chiuso niente, tranne l’ingresso agli stranieri. In Giappone costringere la popolazione a casa è incostituzionale. È incostituzionale anche in Italia, ma il Giappone rispetta la Costituzione. Con la dichiarazione dello stato di emergenza il governo consiglia fortemente alla popolazione di rimanere in casa e alle aziende di favorire lo smartworking, ma non c’è alcun obbligo da nessuna parte. Comunque i giapponesi rispettano il governo e quindi eseguono senza obblighi.

Tante righe, molto fumo, qualche supercazzola di troppo. Se la riapertura nazionalizzata significa che i cosiddetti Governatori (non esistono in Costituzione, si chiamano Presidenti di Regione) non possono decidere di aprire cosa e quando vogliono, bene, è giusto. Ma se significa che tutte le regione debbano aspettare che la Lombardia arrivi a contagi zero, beh, allora è una follia! Il Governo si decida a stabilire le regole di sicurezza DETTAGLIATE per ogni attività, e quelli che possono riaprire riaprano. E’ vero che nel commercio ci sono molti settori inter regionalizzati, e per quelli si faccia un discorso a parte, ma basta con le generalizzazioni, è tempo di pensare a misure ultra specifiche. Un paio di esempi, la riapertura dei bar: non tutti i bar sono uguali, ci sono quelli “grandi”, con possibilità di servizio all’aperto e quelli piccoli. I primi devono poter riaprire senza aspettare che TUTTI abbiano la stessa possibilità. Sport all’aperto: i runner, i ciclisti, i surfisti e i tennisti devono poter riprendere nel rispetto di regole ferree e qualche limitazione, altri sport non possono riprendere, quelli dove c’è contatto fisico. Ma basta anche qui con le solite regole generali. Spiegatemi perché tutti riaprono, allora, pure con 100.000 contagiati. Forse agli altri piace uccidere i propri cittadini?

La cosa migliore è aprile l’Italia e chiudere definitivamente le regioni che hanno impoverito tutti gli italiani. Quando c’è la politica di mezzo (le regioni) ci sono i consensi elettorali, questi da venti anni ad oggi vengono comprati. Quindi le regioni tanto esistono in quanto i partiti attraverso le regioni, acquisiscono il loro consenso elettorale. Cioè il potere all’interno della regione, cioè i soldi comprano il potere. Questa è la vera vergogna dell’ Italia.

Leggo altrove dei formidabili risultati ottenuti dal portogallo grazie al suo primo ministro e alla classe politica tutta. ecco il discorso che fece il capo dell’opposizione di centro destra a inizio pandemia (e i buoni propositi sono stati tutti mantenuti): «La minaccia che dobbiamo combattere esige unità, solidarietà, senso di responsabilità – ha dichiarato Rui Rio -. Per me, in questo momento, il governo non è l’espressione di un partito avversario, ma la guida dell’intera nazione che tutti abbiamo il dovere di aiutare. Non parliamo più di opposizione, ma di collaborazione. Signor primo ministro Antonio Costa conti sul nostro aiuto. Le auguriamo coraggio, nervi d’acciaio e buona fortuna perché la sua fortuna è la nostra fortuna» par d’essere in Italia, pari pari…nevvero salvini-meloni ?

Lombardia e Veneto, leggasi Fontana e Zaia, da buoni leghisti sono attenti più al consenso e ai soldi (nostri) per fare consenso. Peccato che il giochino si sia rotto e che a furia di spot pubblicitari hanno fatto tanti morti. Cercheranno in ogni modo lo scontro diretto con Conte, giusto per motivi nazionali governativi ma non per motivi della loro politica, dimenticando che loro sono a capo dell’Esecutivo nazionale e che a furia di tirare la corda finiranno male. Nel senso che se cercheranno di attuare situazioni potenzialmente pericolose per la salute nazionale (intendo di TUTTA Italia) si troveranno in guai molto più grossi di quelli in cui si trovano ora.

Che che se ne dica la Merkel non è una scienziata ma ha gestito molto bene la situazione in Germania, ora sta facendo esami del sangue gratuiti a tutti i cittadini per vedere la loro immunità e i decorso, percorso di questo virus. Di sicuro la loro Sanità pubblica non equivale alla nostra disastrata negli ultimi 25 anni con Azienda Italia loro hanno 8×1000 posti letto per abitanti, noi invece li abbiamo portati a 3×1000, questo è stato un vero sciacallaggio della nostra Sanità pubblica favorendo la privata sempre con sovvenzionamenti pubblici, le RSA in Lombardi è un vero business per gli imprenditori, quindi sarebbe da metterli in galera a tempo indeterminato insieme a quei politici che gli hanno concesso il tutto.

E la responsabilità nel dire a febbraio che era tutto sotto controllo e l’Italia aveva sistemi all’avanguardia per fronteggiare il Corona virus dove sta? Ci sono i filmati cari Conte, in cui fai queste dichiarazioni, sono disgustato nel vedere tutto il sistema che fa ciò che vuole sulla nostra pelle. Qua bisogna riaprire tutto, è ora di finirla con questo blocco, non serve più. Le attività rischiano di non aprire più e i disoccupati già oggi si sono moltiplicati, vediamo come spendete i soldi con i clandestini, tenuti in crociera e nei resort, non si capisce dove questo governo vuole andare e probabilmente non lo sa nemmeno lui.

Classe politica di inetti e incapaci, i primi ad andare in quarantena, gli ultimi ad uscire, segnale forte di una mala gestione dell’epidemia e l’avvocato Conte, il parolaio, continua a prendere in giro gli italiani che si fanno prendere in giro. Nel mentre l’immigrazione clandestina va avanti come sempre e si sta lavorando in questi giorni ad una sanatoria per chissà quanti centinaia di migliaia di clandestini. Eccola l’Italia, un paese che si può svendere e che non merita dignità alcuna.

CONTE! noi ci possiamo anche passare un’annata intera stesi sul divano davanti alla TV, ma sul conto corrente devono arrivarci i soldi per comprare da mangiare e pagare le bollette. Con i 600 Euro si fa ben poco e la pretesa di indebitarci pur di stare fermi, non sappiamo quanto utilmente, è fuori da questo mondo. Ha tenuto conto di tutto ciò? Crede davvero che il Paese stia reggendo al meglio questa situazione? E come ritiene di affrontare un eventuale cedimento a livello popolare? Con i carri armati e i manganelli? Guardi che la situazione è molto più esplosiva di quanto credete voi. Io al posto vostro non starei così tranquillo con proiezioni di date così lontane ma senza tranquillizzare la popolazione su come fare a reggere queste tempistiche senza un sostegno economico vero.

Questa storia dei comunicati ufficiali su Facebook è VERGOGNOSA ed irrispettosa dei DIRITTI DI tutti I cittadini.

