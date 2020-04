“Piano Italia segreto, per non spaventare gli italiani. Rischiavamo 800 mila morti”

Il dg del Ministero della Salute Andrea Urbani replica sul Corriere della Sera alle critiche sui ritardi nelle decisioni. “Uno tsunami, ma non c’è stato nessun vuoto decisionale” …in realtà almeno a me piacerebbe sapere, se questo è vero, e penso che non lo sia, chi ha elaborato il “piano”, a quale livello di autorità, chi ha potuto decidere di tenerlo “segreto”, il Ministro Speranza?!?! E avvalendosi di quale “privilegio”?, chi avrebbe dovuto comunque esserne a conoscenza (il Parlamento, i Presidenti dei Consigli Regionali e i diversi Comitati di Crisi)?…domanda fuori da ogni polemica: ma a voi non fa paura un governo capace di tenere tutti all’oscuro dei reali pericoli, per tutti decidendo “segretamente”? E qual è la spiegazione? “Sennò vi viene paura”!!!, quale sarà la prossima crisi da occultare?…

Questo piano demenziale sarebbe stato pure programmato? Senza dispositivi di protezione individuali pronti manco per i medici e gli infermieri? Dire che questa cosa che è stata fatta era stata pure pensata per tempo peggiora solo il giudizio…Un piano talmente segreto che fino al 10 marzo nessuno se ne è accorto: incontri pubblici affollati, tribunali aperti, libere infezioni in Ospedale e nelle RSA. Fossi stato in Urbani avrei detto che l’Italia avrebbe potuto rischiare fino a 10 milioni di morti senza le azioni illuminate, solerti e ottime intraprese, così il governo dell’avvocaticchio ne sarebbe uscito ancora meglio e avrebbe tacitato per sempre Capitan Fracassa Salvini .

La Merkel aveva detto subito ai tedeschi che la Germania rischiava moltissimo. Da noi hanno taciuto perché sanno che vogliamo essere governati da chi “vende sogni, non solide realtà” (Roberto Carlino). Dateci IL RENZI DRAGHI GENTE COMPETENTE l!!!

L infezione (forse) finisce la propaganda elettorale (sicuramente ) inizia ! Anzi non si è mai fermata….altrimenti lo sciacallo padano non avrebbe speculato contro il Governo in piena epidemia .Gente di uno squallore infinito, che pensa solo agli interessi di bottega e non agli Italiani.

Ma pure il rovescio della medaglia non scherza! Siccome abbiamo avuto quasi 25.000 morti ufficiali, che potevano essere molti di meno se il lockdown fosse stato immediato come in altri Paesi, adesso parte la propaganda governativa per far credere agli italiani che abbiamo rischiato di avere un milione di morti e grazie alla illuminata azione del Conte Taccia ci siamo salvati.

E METTIAMOCI PURE LA SETTA gentaglia che anche stamane pontificava contro il MES perché, anche senza condizioni, è sempre un debito da restituire e poi chissà un domani impedirebbe a Borghi e Salvini Di Maio Di Battista di abbassare le tasse. Chissà dove troverebbero il soldi cash per finanziare la ripartenza, forse dai Bond Settari e quelli Padani?!

Propaganda a parte, avete qualche anticipazione su come si stanno preparando Borghi e Bagnai per finanziare la Padania in alternativa al MES? Guarda che per la Lombardia la riapertura è imminente (fine Giugno dicono), se non si sbrigano con le loro chiacchiere gli saltano le vacanze estive!

L’Italia va commissariata, con questa classe politica ,improvvisata in 4 e 4 otto ,nullafacenti ,tutta la sanità e la pubblica amministrazione va commissariata ,i dirigenti responsabili ,vanno sottoposti ad un duro esame ,test come accedere all’università ,pochi credo lo supererebbero. Quanta gente paghiamo a vuoto, parlano tutti questi 450 esperti pagati da noi poveri spettatori inermi di fronte a cotanta confusione. Vergognatevi abbiamo dei dilettanti allo sbaraglio

