Renzi contro la Fase 2 regionale. E sul Mes è certo: “M5s cambierà idea anche su questo” Il leader di Italia Viva: “Conte farà bene a dare battaglia in Europa giovedì, ma non si preoccupi delle dichiarazioni di un Di Battista a caso”

È da scartare, per Matteo Renzi, l’idea di una fase 2 ‘regionalizzata’. L’ex premier lo ha detto a Circo Massimo su Radio Capital. “No, ma non

decido io – dice sulla ripartenza differenziata – Credo che il contagio zero vero arriverà solo col vaccino, che non arriverà prima di un anno. Siccome dobbiamo convivere per un anno, dico diamo delle regole chiare e se le hai riapri, se no non riparti. Abbiamo un eccesso di burocrazia in Italia e Spagna, Francia e Germania si mangiano pezzo del nostro mercato”.

La dichiarazione di Renzi arriva poco dopo l’annuncio di Conte sulle riaperture: il piano, ha premesso, “terrà conto delle peculiarità territoriali”.

Sul Mes il leader di Italia Viva dice: “A mio giudizio Conte fa benissimo a

fare una battaglia giovedì in Europa e ha tutto il supporto, ma non si preoccupi delle dichiarazioni di un Di Battista a caso, perché è in realtà quello che viene fuori dell’Europa è già un grande successo. Conte non stia dietro i dieci sovranisti rimasti ancora dentro M5s e faccia si che la liquidità arrivi alle aziende. Hanno cambiato idea su tutto, cambieranno idea anche sul Mes”.

Sul Mes è intervenuto, a Omnibus, anche Davide Faraone: “Se lo strumento Mes è quello discusso nell’ultimo vertice e ci consente di avere 37 miliardi sulla sanità senza condizioni, dire di no sarebbe una follia. Il rifiuto del Mes avrebbe la sola ragione di una strumentalità di natura politica cieca e sorda di fronte ai bisogni veri del Paese che adesso segnano tra le priorità un’iniezione di liquidità per far fronte alla crisi da Covid che ci porteremo dietro ancora per molto tempo. Il governo non può rifiutare le risorse europee per andare dietro ai deliri filo-cinesi di Di Battista. Mes, Recovery fund, fondi Bei, Eurobond, Sure, Coronabond, sono strumenti identici semplicemente con finalità diverse, il no al Mes è pura propaganda antieuropeista. Il Conte 2 nasce invece per essere europeista, in netta discontinuità col Conte 1 sceneggiato e diretto da sovranisti e populisti. Il presidente del Consiglio ha il dovere della chiarezza sul posizionamento dell’Italia, senza se e senza ma”.

Maria Elena Boschi, invece, interviene sulla ripartenza: “Io credo che ci possano essere delle attività da aprire subito, per esempio i cantieri: bisogna approfittare di questo momento in cui l’attività è rallentata, per fare manutenzione ai ponti e alle strade delle nostre città, così come alle scuole”, ha detto la copogruppo di Iv alla Camera a Mattino 5.

