In aula senza una decisione si va avanti per inerzia senza idee programmi con il primo pensiero del SOERIAMO CHE ME LA CAVO.. Alla vigilia del discorso in parlamento, Conte non ha un programma sulla " fase due sul futuro del paese e del popolo ". E sul Mes è costretto a evitare il voto per le spaccature nella maggioranza. Al vertice di maggioranza anche i ministri Pd mostrano una certa irritazione e codardia.

Io non so da qual parte voltarmi avrebbe detto Cicerone. Questa è una situazione che avrebbe spiazzato anche Giovanni Giolitti, il più sapiente manovratore della maggioranza parlamentare che la storia italiana ricordi. Mi sa che il nostro Giuseppi è giunto al capolinea.

È appena uscito un post di Conte con il quale, sempre Conte, annuncia per fine settimana una importante decisione. SIAMO ADDIRITTURA PASSATI ALL’ANNUNCIO DELL’ANNUNCIO.

Insomma la comunicazione parla di sé stessa. Casalino è un genio, senza dire mai niente riesce comunque a restare sull’onda dell’informazione e a fare restare Conte sempre vivo nell’immaginario collettivo. In fondo la regola aurea di tutta questa ammuina è : “purché se ne parli”. I contenuti non servono, anzi meno c’è ne stanno più la non-i informazione diventa efficace.

Questo governo non è stato all’altezza, non è all’altezza e non sarà all’altezza di gestire questa pandemia. Non vedo, sento e leggo in nessun altra nazione la stessa complessità creata come da questo governo nella gestione sanitaria ed economica.

Non ricordo quanti tecnici hanno chiamato, si parla di 450, li pagano con soldi nostri per decidere cosa. La cassa integrazione arriverà quando? La sospensione dei mutui ancora in altro mare (le finanziarie ti sospendono solo 2 rate), il famoso prestito da 25.000 può essere compensato con debitoria pregressa nel mentre le banche si prendono una garanzia statale a prima richiesta, se hai una rata non pagata non hai diritto a niente, se hai contestato il credito e sei in giudizio (risulti segnalato ingiustamente) non puoi richiedere niente. Se avevo dubbi, che il PD pur di stare al governo venderebbe anche la madre, mi sono passati. Per questo governo di dilettanti allo sbaraglio c’è una sola parola. Vergognatevi.

Democrazia sospesa, parlamento bloccato, attività sospese e pacifici cittadini inseguiti con gli elicotteri…Almeno su come applicare una democrazia totalitaria, possiamo dare lezioni a chiunque, Cina compresa.

PS: Ma quelli che tirano il sasso per poi nascondere la mano mi ripugnano. Da anni leggo le esternazioni dei politici nostrani. Chi più chi meno, con toni diversi, da posizioni sovraniste o europeiste, ha criticato taluni meccanismi che regolano l’unione degli stati. Di ricette ne ho sentite tante: dall’uscita dall’euro al rafforzamento del ruolo e delle funzioni della banca centrale.ma alla resa dei conti, nelle sedi europee, di politici coraggiosi con la schiena dritta io non ne ho visti. Ci voleva un marziano, il fantoccio in pochette tratteggiato dai media, dagli intellettuali e dagli uomini di partito italiani a fare quello che un esercito di marionette, democraticamente elette e ben pagate, si era sempre ben guardato dal mettere in atto. non sorprende che oggi siano proprio queste stesse a sparargli alle spalle. Tra qualche giorno conte giocherà per noi la partita che da tempo aspettavamo e “che non prevede pareggio: o vince e impegnerà l’Unione a riprendere il cammino prefigurato (ai suoi esordi) oppure perde. E sarà definitivamente sbranato al ritorno a casa”. i sabotatori sono tanti dentro e fuori i confini.ma alla finale dei mondiali io tifo Italia, mi piaccia o no l’allenatore. SPERIAMO CHE ME LA CAVO CIAO.

Si parla di democrazia e poi si evita il voto su argomenti decisivi per il paese per le spaccature. Ma in che mani siamo?Siamo alla fine di questo Sgoverno fasciocomunista incapace in tutto ma capacissimo solo nell’ averci portato morte e terrore nelle nostre case. ultima modifica: da

