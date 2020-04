Andremo in default….. e Conte ci dirà che esisteva uno scenario già previsto da una delle tante task force , ma “secretato per non spaventare gli Italiani”.

Ora ci vorrebbe una task force che coordini tutte queste task force. con tutte queste task force me dovrei sentire tranquillo, invece perché sto così preoccupato?

Def da incubo. Pil -8%, deficit tra l′8 e il 10%, debito/Pil tra il 155 e il 160%: le cifre della crisi. Decreto aprile da 80 miliardi. Bonus a 800 euro e indennità per colf e badanti.

Lo schema è obbligato ed è quello dell’interlocuzione Roma-Bruxelles. Diversamente non si può fare. Perché il nuovo scostamento del deficit che il governo si appresta a chiedere al Parlamento non è che un’altra iniezione di flessibilità, quindi soldi che sono soggetti al via libera dell’Europa. La proposta italiana è pronta e già inviata: 50 miliardi. E per tutto il giorno da palazzo Chigi e dal Tesoro sono partite telefonate verso la Commissione europea per validare preventivamente anche il Def, il Documento di economia e finanza che fotograferà un’economia flagellata dal virus. Anche qui una proposta c’è: Pil -8%, deficit tra l′8% e il 10%, il rapporto debito/Pil tra il 155 e il 160 per cento.

Arriva un altro decreto con potenza di fuoco da 50 miliardi di noccioline, hanno fatto 5 favori alle banche fino ad oggi e zero alla gente e sapete perché?

Perché noi per loro non siamo niente, anche Casini oggi ha parlato e di solito quando parla è sempre per dati di fatto. Conte l’allenatore del PD5stelle verrà cacciato coi I forconi.

Oggi voleva aiuto dall’opposizione, inizia a capire che per lui è iniziato il girone di ritorno, hanno fatto bene a fischiarlo ed insultarlo.

È tutta sua la colpa, tutto quello che sta succedendo, non ha ascoltato nessuno, Mattarella, politici, intellettuali, giornali, ed oggi come nulla fosse dopo ever insultato (senza contraddittorio) chi detiene la maggioranza degli elettori del paese chiede aiuto.

Ha fatto bene la meloni a ricordare a costui che siamo in Italia non in Cina.

Si deve vergognare perché ha creato un clima politico incandescente in un momento storico nel quale abbiamo bisogno di essere compatti.

È tutta colpa sua e di nessun altro.

Spero vada via presto abbiamo bisogno di unità, costui si è dimostrato inadeguato.

Ora bisogna decidersi: per questi 50 miliardi, più quelli di prima e quelli che verranno poi, che obbligatoriamente prendiamo a prestito, visto che qualcuno per farci campagna elettorale ha prosciugato anche l’umidità e le ragnatele e visto anche che non c’è ragione per cui tedesci, olandesi, austriaci, svedesi ecc si tassino per regalarci i loro risparmi a fondo perduto, come vogliamo procedere? Li prendiamo sul mercato, ammesso che ce li finanzi, almeno al 5% (diciamo 100 miliardi di interessi l’anno) oppure ce li andiamo a prendere in UE a tasso zero o giù di lì e dove abbiamo ancora voce in capitolo e potere di veto? Dove abbiamo i nostri partner industriali, il mercato e le nostre radici sociali e culturali? Scartata la Russia che è un paese di scannati che solo con qualche carro armato o vecchio MIG ti potrà comprare (ma poi chi mai vorrebbe essere comprato da Putin? Uno ci sarebbe, però.), Rimane la Cina di Xi e l’America di Trump e noi siamo l’offerta speciale, compri uno e fai saltare l’Europa. Scusate ma 1000 volte meglio la Merkel, Macron, l’euro, la BCE, la cara vecchia Europa, dove ti curano e vai a scuola ancora gratis, dove puoi vivere con la pensione, magari in Portogallo, e dove le manifestazioni si fanno ancora disarmati.

Pensavate che questa pandemia sarebbe stata una passeggiata? Dovete solo pensare ad una cosa, chi legge siete sani e salvi, poteva essere peggio, i soldi si fanno, leggi permettendo. ORA! Il governo deve pensare a non penalizzare lavoratori e non vessare le persone che guadagnano al di sotto dei 15/20 mila euro annui e di fare camminare l’economia, prima o poi si svegliano, dobbiamo solo ringraziare che siamo ancora capaci di lamentarci.

Andremo in default….. e Conte ci dirà che esisteva uno scenario già previsto da una delle tante task force , ma “secretato per non spaventare gli Italiani”. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo