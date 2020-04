Coronavirus in Italia: le ultime notizie in tempo quasi reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mentre il premier Conte ha annunciato una graduale ripartenza a partire dal 4 maggio, i numeri inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia migliorano di giorno in giorno, anche se i dati dei decessi restano ancora molto alti. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, infatti, allo stato attuale sono 107.709 le persone positive al Covid-19, 24.648 le vittime e 51.600 i guariti per un totale di 183.957 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, mercoledì 22 aprile 2020:

De Micheli: “Aperture con regole uguali in tutta Italia” – Per la progressiva riapertura delle attività produttive “le regole saranno uguali per tutta l’Italia”. Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, evidenziando che “ovviamente i monitoraggi per eventuali situazioni critiche dal punto di vista sanitario avranno degli effetti anche regionali”.

Salvini: “Stanno uscendo mafiosi, è una vergogna” – “Non si possono cancellare decenni di lotta alla mafia nel nome del virus, con un decreto del governo. E’ una vergogna nazionale: Francesco Bonura, capomafia di Palermo, condannato a 23 anni, rinchiuso con il 41 bis, uomo di Provenzano è uscito perché rischiava di ammalarsi ed è a casa, ai domiciliari con la moglie. E potrebbero uscire, tra gli altri, anche Nitto Santapaola, Calò, Bagarella e Cutolo. E’ una vergogna, un insulto alle vittime dei caduti della Mafia. E’ vergognoso e io mi ribello moralmente. E questo è previsto dal Cura Italia . La richiesta che faccio al governo è cambiate questo articolo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Fuori dal coro su Rete 4.

Speranza: “Documento segreto del Ministero? Facemmo uno studio che includeva gli scenari peggiori” – “Io ho riunito la nostra task force il 22 gennaio, abbiamo iniziato a lavorare ed è stato elaborato uno studio ipotetico in caso di arrivo del virus. Era articolato su varie ipotesi, migliori e anche largamente peggiori” rispetto a quanto successo in Italia. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Cartabianca’ su Raitre, parlando dello studio del ministero che prefigurava anche uno scenario con 800mila morti in Italia, e venuto fuori ieri dopo le rivelazioni di Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria del ministero. “Lo studio è stato elaborato a febbraio – ha ricordato Speranza – e sono state indicate anche alcune misure di reazione. Penso sia stato un merito aver elaborato questo studio. Il 21 febbraio abbiamo firmato l’ordinanza nell’area del Lodigiano, eravamo pronti proprio perché avevamo fatto uno studio di previsione. Quello che abbiamo capito subito è che bisognava intervenire con durezza, altrimenti il prezzo anche in termini di vite sarebbe stato molto più salato di quello che già stiamo pagando. Nel mondo ci guardavano pensando ‘cosa stanno combinando’. Dopo poche settimane la stragrande maggioranza dei Paesi hanno adottato esattamente le stesse misure italiane”.

Quanto ai dati sui contagi, Speranza ha dichiarato: “Sono dati ancora molto seri, che testimoniano di una situazione che non può essere sottovalutata. Le misure stanno dando risultati importanti, c’è minore pressione per i nostri ospedali, ma bisogna continuare a tenere molto alto il livello di attenzione perché il pericolo non è scampato”. “Guai a cantare vittoria – ha aggiunto – si finirebbe per vanificare i sacrifici enormi che hanno fatto gli italiani. Mi preoccupa che si possa affermare l’opinione che il pericolo è definitivamente scampato. Noi stiamo lavorando al domani, ma bisogna guardare al domani con i piedi ben piantati nell’oggi. Dal 4 si apre una fase diversa ma ci vuole molta gradualità, molta prudenza. Bisogna fare i passi e le misure giuste. Dobbiamo essere prudenti, pur guardando con fiducia al domani. Senza queste misure avremmo avuto migliaia di persone in più in ospedale o senza vita. Il famoso R con 0 è sceso sotto l’1, è importante perchè significa che siamo in una fase regressiva. Ma la ripresa economica che è essenziale ha bisogno di una base, ossia condizioni sanitarie che siano più solide per il nostro Paese”.

Il bollettino della Protezione Civile – Sono 107.709 (-528) le persone attualmente positive al Covid-19, 24.648 (+534) i morti e 51.600 (+2.723) i guariti per un totale di 183.957 (+2.729) casi: sono questi i numeri aggiornati e contenuti nell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus in Italia. Dei 107.709 attuali positivi, 24.134 (-772) sono ricoverati con sintomi, 2.471 (-102) sono ricoverati in terapia intensiva, mentre 81.104 (+346) sono in isolamento domiciliare. Dopo il primo decremento registrato ieri degli attuali positivi, con il dato registrato di -20, oggi si registra una vera e propria cifra record: -528. Torna a salire, invece, il numero di decessi: 534, a fronte dei 454 di ieri e dei 433 dell’altro ieri. Sale di quasi mille unità il numero dei guariti: 2.723 rispetto ai 1.822 registrati ieri. Continua, inoltre, il trend negativo per quanto riguarda i ricoveri: per quanto riguarda gli ospedalizzati, il numero segna un -772 (ieri erano -127), mentre scende ancora il numero inerente alle terapie intensive, -102 a fronte dei -62 di ieri. Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati effettuati 52.126 test a fronte dei 41.483 realizzati ieri e dei 50.708 dell’altro ieri. Il bollettino della Protezione Civile.

80 casi di positività nel Lazio – “Oggi registriamo un dato di 80 casi di positività nel Lazio. Per il terzo giorno consecutivo siamo sotto i 100 casi con un trend all’1,3 per cento”. A renderlo noto è stato l’assessore della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della consueta videoconferenza della task force regionale per il Covid-19.

Cosa ha detto il premier Conte in Senato – Si è conclusa l’informativa di Giuseppe Conte in Senato. Il premier ha parlato delle prossime mosse del governo sul tema dell’emergenza Coronavirus, con la Fase 2 che ormai si avvicina sempre di più. Ma anche dell’appuntamento di giovedì prossimo con il Consiglio europeo: sul tavolo, le misure da prendere per arginare la crisi economica dovuta alla pandemia, con il dibattito tra i Coronabond e il Mes (Qui il discorso integrale di Conte).

Pil: Ubp stima calo 15 punti percentuali nel primo semestre. “Mai così nella storia della repubblica”. – Un calo del Pil di circa 15 punti percentuali nel primo semestre. È la stima contenuta nella Nota sulla congiuntura di aprile dell’Ufficio parlamentare di bilancio che analizza i primi effetti dell’impatto del Coronavirus. L’Upb stima che “nel trimestre scorso il Pil si sarebbe ridotto di circa cinque punti percentuali. Il trimestre corrente sconta maggiormente gli effetti del blocco, in quanto inizia su livelli molto bassi in aprile e risente del pesante trascinamento statistico di marzo”.”Nell’ipotesi che le restrizioni vengano allentate in misura molto graduale a partire da maggio – sottolinea l’organo parlamentare di controllo dei conti – si prefigura una contrazione congiunturale del Pil del secondo trimestre dell’ordine di ulteriori dieci punti percentuali. Queste previsioni sono soggette a un’incertezza senza precedenti storici, in quanto riconducibile non soltanto ai consueti fattori economici, ma anche a variabili sociali e sanitarie”.

