Invece di inseguire nuovi inesistenti modelli di sviluppo, cerchiamo di fare meglio quello che stiamo già facendo. SONO UN MIGLIORISTA

In questi giorni di quarantena, di dolore, di angoscia e di attesa per un futuro che facciamo fatica ad immaginare, si fa un gran parlare di “nuovi modelli di sviluppo” necessari, auspicabili ed auspicati da tanti opinionisti, intellettuali, guru e ad aspiranti tali.

Non mi è per niente chiaro che cosa si intenda: la decrescita felice, un mondo bucolico chiuso su sé stesso, senza consumi, senza industria, senza commerci globali, solo artigianato e agricoltura (bioagricoltura, mica OGM, ovviamente!), un mondo dove otto miliardi di persone (o ne eliminiamo un po’?) si sorridono e si aiutano e si soccorrono amorevolmente e mutuamente, nutrendosi di speranze ed utopia? Francamente, non condivido.

Io sono un migliorista.

Non conosco e nemmeno riesco ad immaginare “nuovi” modelli di sviluppo, molto diversi da quelli lì. È certamente un mio limite: mi manca la fantasia, può darsi, ma neanche vedo e sento proposte che siano almeno un poco percorribili e realizzabili senza fare macelleria sociale e senza tornare indietro di secoli. Quando e se qualcuno le farà, vorrà dire che starà nascendo un altro mondo. Per ora mi paiono solo mistificazioni, e nemmeno tanto in buona fede.

Io sono un migliorista, lo ripeto.

Credo che il nostro modello sociale NON sia condannato al pasoliniano “sviluppo senza progresso”. Io credo nello sviluppo “E” nel progresso, e credo che dipenda solo da noi farcela o meno, senza lasciarci andare a ipotesi fantasiose del tutto prive di qualsiasi fondamento pragmatico.

Continuo a credere che “libertà, eguaglianza e solidarietà” possano e debbano essere perseguite insieme, che abbiamo tutti i mezzi, tecnici ed anche culturali, per farlo, e che riuscire nell’intento sia il compito fondamentale di quella parte politica che chiamiamo SINISTRA.

Il futuro migliore risiede nella realizzazione di un sistema temperato, regolato, equilibrato, rispettoso della dignità delle persone e dell’ambiente nel quale vivono. E nulla fa pensare che sia impossibile.

La DESTRA, col suo individualismo spesso esasperato, non ha gli strumenti adatti e finisce quasi sempre per adottare comportamenti predatori nei confronti sia del prossimo che dell’ambiente.

La SINISTRA nasce invece per perseguire obbiettivi di equilibrio, primo fra tutti l’equilibrio tra diritti e doveri, tra la libertà individuale e quella del prossimo, con la volontà di scommettere sulla possibilità di un’emancipazione comune. Sviluppo e progresso: questo è scritto nella storia della sinistra degli ultimi due secoli.

Come è scritto anche che la sinistra non è quasi mai stata capace di passare dalle idee ai fatti, e solo a causa di meschinerie, personalismi, gelosie, fumisterie ideologiche culminate in liti, scissioni, tradimenti, scomuniche reciproche. Nulla che riguardi i principi, la politica alta, vera e propria, ma solo la tragica inadeguatezza delle persone.

Quindi, io resto migliorista e credo che questo modello di sviluppo, nato oltre due secoli fa e continuamente sottoposto a revisioni, adeguamenti, a volte stravolgimenti e tensioni, abbia le possibilità di dare un futuro migliore ad una parte sempre crescente dell’umanità. Purché non si perdano tempo e risorse su inesistenti o inconsistenti alternative, che hanno il solo risultato di confondere le acque e portarci lontano dall’obbiettivo primario che è la conquista della felicità (cfr. Bertrand Russell, 1930).

È vero; questa emergenza ci offre delle possibilità. Siamo capaci di coglierle o preferiamo correre dietro al nulla? Vogliamo provarci o ci lasciamo tentare dai sogni delle anime belle?

Ho quasi settant’anni e sono stufo di aspettare. Come sono arcistufo di una classe politica (o almeno una cospicua parte di essa) imbelle, incompetente, chiacchierona, inconcludente, molto opaca, poco democratica e pure sospetta di oscuri rapporti internazionali. Per non parlare delle fantasiose modalità di selezione del personale dirigente. E non mi riferisco alla DESTRA, dalla quale non mi aspetto nulla di diverso da quello che ha prodotto nell’ultimo secolo. Sono avversari e come tali vanno combattuti e battuti, nel merito della proposta politica.

L’altro campo, il nostro, deve invece fare grande pulizia, deve attrezzarsi mentalmente, deve credere nella bontà dei suoi presupposti teorici, deve assumersi responsabilità ed accettare ricambio e innovazione, piuttosto che abbandonarsi al sogno o all’utopia, oppure alla gretta e timorosa conservazione dell’esistente.

Migliorismo, niente di più.

