“Niente governissimi. Noi non lasceremo commissariare l’Italia” “Come ha detto il presidente Conte il Mes è uno strumento inadeguato. A questo noi aggiungiamo che è anche pericoloso, perché apre le porte al commissariamento del nostro Paese. A questo siamo nettamente contrari”. E’ risoluto Vito Crimi, il senatore e viceministro dell’Interno, che dal gennaio 2020 regge anche le sorti del Movimento 5 Stelle in qualità di guida politica dopo le dimissioni di Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri. Crimi è tuttavia convinto che in Aula Conte non abbia fatto alcuna concessione, tanto più sul Mes: “Non è stata una apertura, è stata una esposizione dei fatti e della realtà”, dichiara al Corriere della Sera, per poi aggiungere: si tratta in definitiva di “ipotesi che potranno avere risposte circostanziate solo a fronte di fatti concreti”, quindi “stiamo parlando di cose rispetto alle quali non c’è ancora nulla nero su bianco”.

Crimi è un personaggio talmente evanescente che a guardarlo non si vede lui, ma il burattinaio casaleggio con una mano infilata dentro il povero vituccio, che lo anima e gli fa dire queste cose. Vitucco nemmeno se ne accorge perché continua a dormire beato senza essersi mai svegliato.

Italiani che avete votato M5S, ORA vi rendete conto della catastrofe che avete innescato? Ex segretario di cancelleria in un tribunale (portava le pratiche ai giudici e le archiviava), catapultato in Parlamento e ora reggente pro tempore del partito M5S. Quale preparazione ed esperienza politica può avere?? La democrazia, se consente l’elezione di simili soggetti, ha un problema enorme e crea solo danni. Meditate.

