LA VERITÀ Difficile applicare il metodo scientifico alla politica.

Una verità, per essere considerata verità scientifica, deve avere certe caratteristiche.

Il bello è che queste caratteristiche non sono affatto assolute (infatti non si tratta di verità rivelate …), ma sono relative al modello con il quale si valuta il fenomeno in questione.

Mi spiego: la verità scientifica deve essere dimostrabile con principi noti, deve essere riproducibile da chiunque voglia riprodurre lo studio o l’esperimento in condizioni controllate; la verità deve inoltre essere riconosciuta tale dalla comunità degli scienziati attivi sulla materia e può essere in qualsiasi momento confutata da chiunque porti prove che neghino qualche premessa o qualche risultato fino ad allora acquisito. A sua volta questa nuova verità sarà sottoposta al vaglio di tutta la comunità, e così via.

Si capisce che le verità di fede sono molto più agevoli da gestire. L’autorità dice che è così e basta. Ipse dixit (dove “Ipse” era nientemeno che Aristotele, ma poi subentrarono i Papi, i Cardinali, ecc. ecc.), si diceva.

Poi però arrivò Galileo e mise tutto sottosopra, inventando il processo che ho malamente cercato di descrivere sopra. Si capisce come la Chiesa ed il cardinale Bellarmino fossero un pochino seccati …

Il Pisano ne pagò le dure conseguenze, ma l’umanità fece un gigantesco balzo in avanti. Da allora in poi per la scienza è certo solo ciò che è accertabile tramite esperimenti, e fino a quando non sopraggiunga qualcosa di diversamente accertabile. Niente più assolutismo, solo relativismo (anche quello di Einstein) e fine dei discorsi sul sesso degli angeli. Adesso si prende un angelo, lo si guarda dove si conviene e si constata con i modelli conosciuti se è maschio, femmina, o un’altra conosciuta tipologia di gender. E se non si trova l’angelo, si abbandona l’argomento e si parla d’altro.

Quindi, chi pensa che la scienza sia dispensatrice di verità a richiesta non ha capito nulla di come funzioni il metodo scientifico e, se quel qualcuno è un politico, il danno è al quadrato: fa un male alla scienza, perché la forza dove essa non può andare e fa malissimo alla politica, perché le impedisce di assumersi le sue precipue responsabilità. Un autentico disastro.

Capita, perché spesso le cose vanno come vanno e non come vorremmo noi, che in certi momenti e per certi fenomeni la scienza tardi a costituire delle verità con le caratteristiche di cui sopra. Capita perché mancano i dati, non sono disponibili prove sperimentali sufficienti, perché il modello di riferimento non è ancora a punto e quindi non è universalmente accettato dalla comunità. Capita anche che alcuni scienziati vadano in confusione (sono uomini anche loro, con tutti i difetti della specie) o affrettino conclusioni sulla spinta dell’opinione pubblica o dei media, che nulla o quasi sanno delle problematiche della scienza. Capita che si ingarbuglino le carte e si sparga nervosismo, specie se nel frattempo c’è gente che sta male e gente che muore. Al mondo nulla è perfetto, e quindi neanche il metodo scientifico…

È allora che la politica deve dimostrare la sua prevalenza, la capacità di decidere al meglio con le informazioni disponibili, di prendersi le responsabilità che le derivano dall’essere delegata dal potere popolare; per un’emergenza complicata come la nostra servono non solo virologi ed epidemiologi, ma anche psicologi, sociologi, informatici, economisti, matematici, statistici, una pluralità di competenze per costruire un quadro completo di tutti i problemi. Guai a non capire che bisogna utilizzare tutte le eccellenze scientifiche (ripeto: scientifiche) disponibili, dando loro indicazioni chiare e richiedendo loro raccomandazioni e possibili alternative di piani di azione.

La politica è un gradino più in alto di tutte le altre discipline e deve prendere decisioni, non limitarsi ad eseguire, non nascondersi, non delegare. Altro che: “Riapriremo quando i virologi ce lo diranno”.

Non funziona così. I virologi, così come tutti gli altri scienziati, applicheranno il metodo scientifico, ognuno nel suo campo, costruiranno modelli interpretativi, produrranno raccomandazioni, ma poi è la politica, sono le istituzioni elette o designate, che devono assumersi la responsabilità delle decisioni.

È un mestiere maledettamente delicato e difficile ed è per questo che servono personalità, professionalità, capacità e competenze specifiche ed insostituibili. Serve la gente migliore, la crema della società, gente con nervi saldi e solidi principi sulle spalle, e non un’accolita di beneficiati dalla sorte con qualche clic su una piattaforma informatica peraltro traballante.

Applicare il metodo scientifico alla politica non è cosa semplice: manca l’oggettività della misura dei fenomeni, manca la ripetibilità degli esperimenti, spesso mancano i tempi per ragionare, manca soprattutto un modello dettagliato di riferimento. Ci sono solo i principi fondamentali, ma la loro traduzione operativa richiede tanto giudizio personale, tanta soggettività, tanto intuito. Sono le capacità dei leader. Non a caso non comandano i professori.

