SERVE SOLO PRUDENZA e DETERMINAZIONE nella fase due.

Coronavirus, Fase 2: dal 4 maggio tornano al lavoro 2,8 milioni di italiani. Le anticipazioni del vertice Conte-Colao. Ripartenze già dal 27 aprile per le aziende in regola con i protocolli di sicurezza. La necessità di un piano per i mezzi pubblici, usati dal 15 per cento di chi torna al lavoro.

“Il prossimo step mobiliterà tra i 2,7 e i 2,8 milioni di italiani”. È la decisione presa in queste ore dal governo, impegnato in videoconferenza con la task force guidata da Vittorio Colao. Sono lavoratori che si aggiungono a quelli che stanno lavorando durante il lockdown nelle fliere e nelle attività considerate essenziali per affrontare l’emergenza. La cifra di chi ritorna al lavoro in realtà è molto più ampia perché altri continueranno a svolgere smart working, con gli over 65 e altre fasce di lavoratori più in difficoltà che che resteranno protetti.

Certo che il combinato disposto M5S maggioranza nel Parlamento e Coronavirus è stata una prova troppo forte per il nostro Paese. Sentire adesso che la vita di prima riprenderà dopo che ci saranno i vaccini da parte di chi li ha avversati sino ad ieri ci dice tutto sulla disgrazia che ci è capitata.Ribadisco: TUTTE le aziende che garantiscono il rispetto delle norme di sicurezza e igiene DEVO aprire da IERI. In Germania interi settori non si sono fermati. A fine estate ci ritroveremo con una percentuale di disoccupati da paura.

Leggo l’articolo a parte che Boccia, noto gerontologo di fama mondiale, vuole tenere gli anziani a casa a vita, aspettando che qualche maturando di buon cuore gli porti il cibo al termine degli esami di stato. Ecco se vi state preparando al summit di stasera con queste idee sappiate che i giovani se ne stanno zitti, noi con qualche annetto in più assolutamente no. Ci sono “giovani” ottantenni che scalano le montagne, e “vecchi” quarantenni poltronati h24 in attesa che scenda il sole. Non esagerate nelle vostre pericolose esternazioni. Quindi queste autocertificazioni dovremo farle fino a quando non si troverà un vaccino? controllati e a rischio di sanzione sine die? non mi torna il fatto che dobbiamo continuare a rendere conto se andiamo a trovare un amico o dal parrucchiere o a farci una passeggiata chi stabilisce se ho davvero bisogno di un parrucchiere o no? All’aperto non ci si ammala, sempre che si rispettino le distanze di sicurezza e non si vada in luoghi affollati. Il rischio è di prenderlo nei luoghi chiusi e non ossigenati. Cosa ne viene a rinchiudere persone anziane in galera per tutta l’estate?!

SERVE SOLO PRUDENZA e DETERMINAZIONE nella fase due. Prudenza nell’assumere tutte le cautele sanitarie per contenere la diffusione del virus. Determinazione nella riapertura delle attività economiche rimaste chiuse senza aspettarsi sempre tutto dallo stato. Vedo molti piagnistei come se tutti gli italiani fossero poveri e le aziende fossero con l’acqua alla gola. Questa non è la verità. E’ una rappresentazione artificiosa tipica dell’italiano medio. Ci vuole uno scatto di orgoglio come dice il prof. De Rita; gli italiani dovranno impegnarsi come fu dopo la seconda guerra mondiale. Lo stato deve proteggere la popolazione più povera, ma non è nelle condizioni di dare i soldi a pioggia. Le imprese non possono pretendere sussidi a fondo perduto. Lo stato potrà valutare forme specifiche di aiuto a quei settori più in difficoltà (turistico, alberghiero) ma non potrà garantire un futuro a tutte le imprese. C’è però un ma: lo Stato ha combinato il pasticcio (assenza di mascherine, mancanza di posti letto in rianimazione, servizi di prevenzione per nulla efficienti, ecc.).Non mi riferisco nello specifico a questo governo, ma la sostanza è: chi rompe paga. Questo Stato deve pagare i danni, a prescindere dalla nostra determinazione. Non ha i soldi, li vada a trovare vendendo i suoi beni od esercitando il principio di responsabilità erariale nei confronti degli amministratori che si sono succeduti negli anni.

Lo stato ha non avrà reagito molto bene ok ora l’avete capito, ma non reagisce bene a nulla da decenni, eppure si continuano a votare più gli strillo i che promettono tutto che le poche persone ancora un poco serie e preparate (RENZI).Il punto più basso di questa crisi è Conte che affida l’ultima parola agli scienziati. Un fatto di una gravità inaudita e di cui cominciamo a vedere le tragiche conseguenze. L’ultima parola spetta alla politica, che deve contemperare le diverse esigenze. Adesso pare che si siano resi conto … La chiusura da noi farà più danni del virus. Che si assuma la responsabilità mi sta bene, non che basi la sua decisione sul parere di una élite. Questo per due motivi: 1) quei signori non sono stati eletti da nessuno; 2) costoro, inevitabilmente, vedono il problema soltanto dalla loro prospettiva. Questo e un governo incompetente codardo e cialtrone che non se ne ricordano di peggiori nella storia. Forse quelli di quel signore dei festono con il compare padano che tanto male ha fatto all’Italia. conte viaggia bene con i sondaggi per adesso, ma appena il dramma economico arriverà a toccare la maggior parte degli italiani, la cattiveria e il rancore delle persone lo travolgerà. questo ve lo garantisco.

