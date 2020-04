Siamo il paese in Europa dove le regole della quarantena sono più più stringenti? Chiedetevi perché? Non abbiamo mai rispettato le regole e mai lo faremo, siamo un popolo di maleducati.

Dal 4 maggio cancelli aperti con le precauzioni delle mascherine e delle distanze. Coronavirus Fase 2, così riaprono i parchi: passeggiate con i bambini e ritorno dei runner.

Siamo l’unico Paese che prende queste misure cervellotiche. In Francia e Germania si torna a scuola e noi facciamo un decreto per portare il cane ai giardini e fare una passeggiata in solitudine…. Senza i disastri accaduti in Lombardia per la mala gestione dei protocolli igienico-sanitari saremmo un Paese normale. Non lo si vuole dire e non è una strada politicamente percorribile perché siamo in ostaggio di Salvini, ma così è. OK BENE BRAVI BIS.

ORA! In un paese dove interpretare una norma e poi rispettarla è azione quasi impossibile il decreto deve esprimersi in questo modo : Chiunque, senza nessuna esclusione, purché rispetti la distanza e l’uso obbligatorio della mascherina può calpestare con il figli qualsiasi luogo della città .Si viene sanzionati pesantemente se ci si trova in due o più persone adulte non alla distanza di sicurezza prescritta..

Si può camminare, correre, a tutte le età e non solo nei parchi, ma anche in qualsiasi strada che lo consenta. Nella mia città esistono zone collinari o in riva al fiume dove è possibile camminare o correre in solitudine, con benefici per la salute e per lo spirito. Ho 70 anni, corro o correrei almeno 4 volte a settimana e non vado pazzo per i parchi pubblici.. Ma! Purtroppo devo dare ragione a chi dice che purtroppo siamo poco rispettosi delle regole e se le regole sono così rigide è proprio per colpa della mancanza di senso civico…

Secondo voi perché siamo il paese che ci ha messo più giorni in assoluto a cominciare a vedere un calo drastico dei contagi? Faccio un esempio banale…. Come tutti sanno le mascherine chirurgiche proteggono gli altri non te stesso….se entro in un supermercato anche piccolo ed ancora ci sono persone senza mascherine e come è stato dimostrato non serve tossire per diffondere il virus….Io porto la mascherina e ho senso civico, l altro no e un coglione….. Allora il 4 maggio le mascherine nei posti chiusi devono essere obbligatorie o le lasciamo come pare ad un senso civico che non esiste? senza senso civico ! Il prossimo lock down? Sarà per l’inquinamento. In Cina l’uso dell’auto è aumentato a dismisura, con l’inquinamento che c’è in Italia, soprattutto nella pianura Padana, rischiamo di dover restare a casa per la qualità dell’aria, altro che blocchi del traffico! Sento già alcuni buontemponi che chiedono il taglio del costo dei carburanti ‘in linea con il mercato: un esempio di quello che NON si deve fare, anzi il costo del carburante andrebbe aumentato, non diminuito. Sarebbe un vantaggio certo per la salute dei cittadini e le casse dello Stato! MA SERVIREBBE SENSO CIVICO CHE L’ITALIANO PER IL 90% NON SA COSA SIA.

E INNUTILE SIAMO ITALIANI E AL ITALIANI PIACE ESSRE COMANDATO SOTTOMESSO ALLORA RISPETTA LE REGOLE E SI RISVEGLIA IL SENSO CIVICO Se il regime fascista diceva “portatemi gli ebrei che li mandiamo in Germania” , eseguivi…Se passava il Duce, applaudivi…Se il dittatore diceva “andiamo in guerra a conquistarci il nostro impero”, i suoi cittadini lo seguivano (cioè, andavano in guerra per l’Impero, mentre il dittatore se ne stava a Roma a dire quanto eravamo forti e preparati). Qui non si tratta di regimi, o di comunisti che vogliono la dittatura contro i runner. Si tratta di rispettare le leggi, primo, e rispettare la salute degli altri, secondo. O vuole fare una manifestazione di protesta come gli americani, in piazza tutti insieme armati fino ai denti, per protestare contro il lockdown? SERVE SOLAMENTE SENSO CIVICO CAPITO MI HAI

Siamo il paese in Europa dove le regole della quarantena sono più più stringenti? Chiedetevi perché? Non abbiamo mai rispettato le regole e mai lo faremo, siamo un popolo di maleducati. ultima modifica: da

