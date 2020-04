Sono dei furbacchioni: che si vaccinino GLI ALTRI, quando il 90% è immunizzato anche i non vaccinati si salvano. Vigliacchi!

Il ritorno incrollabile dei No Vax. Pensavamo, ingenui, che la scienza, se non proprio lì lì per far trionfare le proprie ragioni, in piena pandemia di Covid 19, avesse tacitato quel pezzo di mondo. Doppiamente ingenui…

“Aprile è il più crudele dei mesi, genera lillà dalla terra morta”, così i versi di Eliot. Nel caso nostro, quel fiore d’incanto vede riapparire anche i No-Vax, coloro che equiparano i vaccini a un veleno. Bentornati, allora. Come Polifemo con Ulisse, nei mesi scorsi, con la pandemia già in atto, avevamo provato a rintracciare qualcuno a gran voce. Ci siete? Ci sei? Dove siete? Dove sei? Ce ne sarebbe bastato perfino uno soltanto, sentire la sua opinione, i suoi pensieri, le sue convinzioni antagonistiche, se ancora intatte, rispetto alle ragioni fluttuanti della scienza, anzi, come avrebbe detto quasi certamente l’interlocutore mancato, l’Assente, dei “poteri forti”, così già nell’occhio del ciclone chiodato del coronavirus. Immaginando, per contrasto, nel frattempo, il sudore, la fretta, l’ansia dei ricercatori nei laboratori per ottenere un germe iniziale di farmaco in grado di fermare, o comunque far decrescere, il numero dei decessi: un vaccino, esatto.

Noi a insistere, imploranti, con i nostri “No-Vax, dove sei?”, dall’altro lato della parete del sottoscala livello fogna soltanto un silenzio irreale, proprio come quando a Polifemo ferito domandano con chi ce l’abbia, chi sarebbe stato a colpirlo nell’unico occhio, e lui, il ciclope imbestialito, risponde: “Nessuno!”

ALLORA VI DICO! Siamo in democrazia, è vero…..ma…. pretendere addirittura il rispetto per le idee dei “no Vax”, sarebbe esattamente come pretendere rispetto per le idee del Dr. Menghele.

IL “no Vax” ma chi ha detto che i vaccini fanno bene? AMICO NO VAX! Le vitamine fanno bene, le verdure in giusta quantità insieme a proteine, grassi e carboidrati fanno bene, l’attività fisica non agonistica fa bene. I vaccini fanno male, inducono l’immunità introducendo un agente patogeno nel nostro organismo. Però funzionano, riducono tantissimo il rischio di ammalarsi e di conseguenza riducono la diffusione e i pericoli per le persone a rischio. Sono anche stati in grado di debellare agenti patogeni terribili, con cui oggi non vorremmo davvero confrontarci. L’argomento “i vaccini fanno male, si rischia anche di morire” è fazioso, perché sappiamo che è vero, è inutile discuterne, tanto prevale, nelle persone di buon senso, e per fortuna anche nel legislatore, l’argomento “ma senza sarebbe molto peggio per la popolazione”. Di come tu voglia affrontare la tua situazione personale, o quella dei tuoi figli, di come tu preferisca contare sulla loro capacità di sviluppare un sistema immunitario forte e robusto in autonomia, non mi interessa nulla, tu non sei la comunità, non sei la popolazione, sei un individuo e i tuoi diritti individuali sono circoscritti dalla legge, dalle necessità di salute pubblica, dal principio del bene comune che prevale. E lo Stato ti obbligherà, o, in alternativa, ti toglierà dei diritti acquisiti.

I no-vax dovrebbero ricordarsi che in democrazia si rispettano le regole stabilite dalla maggioranza, anche se queste non sono condivise. Se le istituzioni preposte emettono una norma che rende una vaccinazione obbligatoria tutti i soggetti indicati si debbono vaccinare, anche chi non è d’accordo. Se non lo fanno sono loro fuori dalla legge. Sono comunque liberi di andarsene in un altro Paese in cui si sentono più liberi. Le sanzioni per i trasgressori dovrebbero poi essere adeguate al danno che questi potrebbero fare alla società ed inoltre, nel caso dovessero ammalarsi a causa della vaccinazione rifiutata, dovrebbero essere messe a loro totale carico le spese per le cure loro e per quelle di altri soggetti eventualmente da loro contagiati.

ECCO PERCHE Le ragioni dei No Vax non mi toccano, perché l’argomento di mio interesse non è l’effetto che il vaccino potrebbe fare a LORO, ma l’effetto che LORO, non vaccinati, possono fare a me, a mio figlio, ai miei cari, alla popolazione in cui vivo. Tutto qui, non perdo neppure tempo a discutere se una teoria sia bislacca o meno, vaccinarsi elimina un pericolo sanitario sociale, chi vive in società deve pensare alla salute degli altri, oppure esca dalla società di persone in cui vive.

Anche se la mia esemplificazione con i vincitori di premio Nobel non è il massimo, per chi non ha colto il significato di quello che ho scritto. Il fatto che nella scienza non esiste la regola dell’uno vale uno, significa che quando si tratta di questioni scientifiche, e ovviamente solo in quel caso, la parola di uno scienziato vale sempre più di un intero popolo di gente qualunque. E’ esattamente il mondo alla rovescia di quello dei populisti e dei qualunquisti dove vige la dittatura della “gggente” quella con le tre “g” che è depositaria del bene e della verità su tutto perché …è quello lo crede e lo pensa la “ggente”.

In democrazia per caso la velocità della luce la decidi con un voto? La scienza e la ragione non c’entra nulla con la democrazia. I no-vax, se fossero un pericolo solo per sé stessi, sarebbero solo simpatiche macchiette di una società ignorante, purtroppo invece sono una minaccia sociale.

Sono dei furbacchioni: che si vaccinino GLI ALTRI, quando il 90% è immunizzato anche i non vaccinati si salvano. Vigliacchi! ultima modifica: da

