TANTE CHIACCHIERE AL ITALIANA E DOPO ANDRA A FINIRE COME SEMPRE COME DEVE FINIRE.

L’Avvocato del Mes. Dalla minaccia del veto al sì, come ha fatto la Spagna. Il tratto di continuità, dal Conte 1 al Conte 2: come sul deficit e sulla Tav c’è sempre un momento in cui irrompe l’idea di non farcela e, con grande disinvoltura, si abbassano toni e conflitto

Tutto gira attorno al perché il credito MES che adesso è senza condizionalità prevede che ” finita l’emergenza Covid si possono rimettere le condizionalità al prestito di 37 miliardi”( tradotto tagli, tasse e troika in automatico) anche senza un accordo tra tutti gli stati Europei .

Ma! Non è vero, il direttore del MES, il tedesco Regling, lo ha escluso. L’accordo sarà per iscritto e uguale per tutti, non sarà difficile impedirlo. Se ci sarà, non si attiva il MES. Non complichiamo le cose semplici, questa volta non sarà difficile evitare che i furbi intelligenti del Nord riescano a fregarci. E! Non riesco a capire queste posizioni politiche preconcette! Se c’è un credito a condizioni favorevoli sul MES di 37 miliardi , perché rifiutarli mentre altri accettano ? Ci sono li dentro anche 14 miliardi italiani !!! Insomma siamo un popolo di avvocati sapremmo ben leggere le condizioni !! Aggiungo ma se il MES vi sta tanto a cuore come mai nel 2011 insieme alla Meloni e Berlusconi l’avete votato e ratificato ? e come mai il suino per 14 mesi (quando era al Governo) non ha mai parlato del MES, salvo poi ricordarsi il 1° giorno che è tornato all’opposizione ?Di sicuro quello quello di adesso non è il MES che avete votato voi e senza condizionalità è una vittoria in Europa ma non di Cone e del M5S. Dai ragazzi uno che il giorno prima è alleato con Salvini e il giorno dopo con Boldrini… ma di che stiamo parlando. Ok che il grillino medio aspira al rdc e alla decrescita felice, ma a tutto c’è un limite.

Lo hanno detto sia Casini che Calenda, che non sono né Salvini né Meloni, lo dicono ormai tutti, e credo che anche il Presidente della Repubblica ormai ha capito (passato il lockdown) questo personaggio tornerà da dove è venuto e le dirette Facebook le seguiranno (come è giusto che sia) i suoi sostenitori. Ha diviso il paese attaccando tutto e tutti, scaricando le Sue responsabilità a destra e manca, il MES però lo dobbiamo digerire noi, perché alla fine i debiti ricadranno su ognuno di noi. Sento ancora parlare si scilipoti, ma il signor primo ministro non ha nulla da invidiargli. È stato sostenuto fino al MES approvato questo (scopo fin dall’inizio) si passerà oltre ma il danno o i guadagni lo prenderanno tutti i governi a venire. Strategia furba ma non so se gli andrà bene.

Ma c’è la possiamo prendere anche con Conte ok inconcludente tipico del avocato logorroico, o con il M5S! , i veri colpevoli, lo sappiamo tutti, chi sono sono! la classe politica di destra e di sinistra e l’elitè economica, sociale, burocratica di questo paese che negli ultimi trentanni hanno solo pensato all’oggi ed arraffare quello che si poteva arraffare e mai al domani e alla sopravvivenza del paese. Basta girarsi e guardare un po’ agli anni del governo RENSI! CI STAVA METTENDO SULLA STRADA DEL RISANANENTO ECONOMICO E RIFORMISTICO, MA LA GENTAGLIA CITATA SOPRA L’HA BOICOTTATO E FATTO SALTARE PERCHE NULLA DEVE CAMBIARE ,PERCHE VA DISCAPITO DEI LORO INTERESSI. Ma il vero sopruso sarà che questa oligarchia marcia, inetta, inutile ed incapace, farcita di ladri e corrotti, la farà franca e continuerà ad crearci problemi, sofferenze, lutti e mala gestione per sempre.

TANTE CHIACCHIERE AL ITALIANA E DOPO ANDRA A FINIRE COME SEMPRE COME DEVE FINIRE.

