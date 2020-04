IMMUNI: Le preoccupazioni del COPASIR sono fondate e doverose. Come cittadino, trovo rassicurante l’intervento del COPASIR a difesa degli interessi della Nazione e dei Cittadini.

La proprietà di Immuni e la sua tecnologia bluetooth preoccupano. Il Copasir convoca Speranza e Pisano (e Di Maio sulla Cina)

Nella società che ha sviluppato la app ci sarebbe anche un fondo cinese. Tutela anonimato e server che gestirà i dati nel mirino del Comitato di controllo sui servizi. Che vuole sentire anche il titolare della Farnesina: per capire se sul virus a suo tempo ha chiesto spiegazioni a Pechino.

Le preoccupazioni del COPASIR sono fondate e doverose. Come cittadino, trovo rassicurante l’intervento del COPASIR a difesa degli interessi della Nazione e dei Cittadini.

Tuttavia, ci sono due cose da chiarire.

La prima è che il famoso/famigerato “piano segreto” non è affatto segreto. In realtà, il piano nazionale per la gestione delle epidemie è un documento ufficiale che chiunque può scaricare liberamente dal sito del Ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/…/C_17_pubblicazioni_501… È stato mantenuto “segreto”, invece, un *rapporto* del CTS del Ministero della Salute sviluppato a Gennaio e che riportava essenzialmente le stesse valutazioni statistiche/probabilistiche già sviluppate e pubblicate dai principali centri di ricerca mondiali e già apparse sulla stampa italiana ed internazionale nello stesso periodo. Questo rapporto riportava, tra le altre cose, anche le stime sul numero dei casi e sul numero dei morti relative ad uno scenario in cui *non* fossero state prese contromisure (cioè l’approccio adottato in questo momento dalla Svezia e l’approccio che avrebbe voluto adottare inizialmente boris johnson in UK).(Tutto questo, in base a quando si sa dalla Stampa.)

Quello che è successo, in realtà, è che il Governo ed il Ministero della Salute hanno deciso di non discutere lo scenario in cui il coronavirus si sarebbe sviluppato *senza contromisure* per la banalissima ragione che ci si era già deciso di imporre queste contromisure e che quindi quello scenario era già stato escluso dall’insieme delle ipotesi da considerare.

La seconda cosa da chiarire è che la app “immuni” è stata progettata (per quanto si è riusciti a capirne finora) per *non* conservare i dati su un server. I dati sono destinati a restare all’interno dello smartphone dell’utente fino al momento in cui, se necessario, si rende necessario prelevarli (su autorizzazione dell’utente o su mandato di un Giudice) per ricostruire la sua rete di contatti. Non si pone quindi il problema della “divulgazione” dei dati (a meno che non esista una backdoor nella app che consente l’accesso abusivo ai dati da parte di chi gestisce il sistema). Tutte le preoccupazioni legate alla privacy, a partire dal fatto che il BT abbia una portata maggiore di quello che potrebbe sembrare ed a partire dal fatto che il BT rilevi e memorizzi anche altre informazioni oltre al MAC ID del dispositivo, vengono quindi a cadere.

Infine, il fatto che l’utente possa immettere dati falsi nella app è del tutto irrilevante: non è su questi dati che si basano le decisioni che riguardano la possibilità di movimento dell’utente. Questi dati servono solo come diario clinico. Vengono prelevati e letti solo *se* e solo *dopo* che un paziente risulta positivo (sempre su sua autorizzazione o su quella di un Giudice) e servono solo per capire *quando* e *dove* questa persona potrebbe essere stata contaminata. Insomma, le preoccupazioni del COPASIR sono doverose e legittime ma, per piacere, cerchiamo di concentraci sui fatti *reali*, non sulle impressioni e sulle ipotesi.