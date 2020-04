Andremo a mangiare a casa di questo rappresentante delle tute blu cgil, con il profitto caro il mio sindacalista le aziende pagano i tuoi tesserati. Senza di quello vanno a casa.

Fiom contro il Governo: “Non gestisce nulla, tantissime aziende hanno già riaperto” Intervista al responsabile automotive delle tute blu Cgil Michele De Palma, furioso per l’assenza di strategia sulla fase 2. “Non sta prevalendo una logica sanitaria, ma una logica di mercato” Fiom contro il Governo: “Non gestisce nulla, tantissime aziende hanno già riaperto” Intervista al responsabile automotive delle tute blu Cgil Michele De Palma, furioso per l’assenza di strategia sulla fase 2. “Non sta prevalendo una logica sanitaria, ma una logica di mercato”

Sveglia, Fiom, ci sono aziende che non hanno mai chiuso.

Le aziende, devono sottoscrivere un modulo che contiene anche la seguente dicitura: L’azienda, infine, si impegna a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Aggiungiamo che, in base al decreto “cura Italia” il contagio in azienda è considerato infortunio sul lavoro.

Ciò significa che l’mprenditore, qualora non abbia rispettato scrupolosamente ed alla lettera tutti i protocolli di sicurezza, viene chiamato a risarcire il c.d. “danno ulteriore”, ovvero la differenza tra quanto liquidato dall’INAIL e l’effettivo ammontare del danno eventualmente liquidato da un giudice. Risarcimento che, ad esempio, in caso di morte di un giovane operaio può raggiungere qualche centinaio di migliaia di euro.

Il rappresentante sindacale, in realtà, ha messo il dito sulla piaga nella sua piaga d’ignoranza. Dicendo! Le aziende fanno quello che vogliono e se ne infischiano degli orientamenti del Governo. Altro dramma è che il sindacalista ammette anche l’impotenza del Governo e della sua stessa organizzazione. E c’è chi gioisce del male altrui, soprattutto quando si tratta di avversari politici, o presunti tali. Questo il vero senso del suo richiamo alla sveglia.

Ognuno ha il suo ruolo e gioca la sua partita. Ma andare in Europa a chiedere l’elemosina, a chiedere di condividere il nuovo debito COVID dopo aver chiuso la maggior parte del aziende, quando nessun altro paese ha chiuso come noi. Oltretutto, con la nostra grande burocrazia, abbiamo chiuso per codici ATECO, domanda ma se un azienda non essenziale, era in grado di produrre in sicurezza, perché farla chiudere, perché caricare di costi lo Stato, se si poteva non fare. Dovremmo riflettere un po’ tutti.

AGGIUNGO! Non dovrebbe essere compito dei sindacati vigilare sulla sicurezza in questa particolare emergenza, ma piuttosto degli enti statali predisposti al controllo delle norme di sicurezza sul lavoro. Se i delegati sindacali sono cagasotto, cacciateli dalle aziende alla prossima occasione. Non vedo altre possibilità. Nelle fabbriche é stata fatta firmare un’autocertificazione dove gli operai dichiaravamo di non aver presentato sintomi di covid. I delegati sindacali non si fanno vedere da più di un mese. Hanno lasciato che le aziende apportasse le misure di sicurezza a proprio piacimento senza venire nemmeno a fare una valutazione visiva. Cari sindacalisti ormai é palese che siete come e peggio dei politici, attaccati alla poltrona e allo stipendio, state solo aspettando una “meritata” pensione sulla pelle degli operai

Andremo a mangiare a casa di questo rappresentante delle tute blu cgil, con il profitto caro il mio sindacalista le aziende pagano i tuoi tesserati. Senza di quello vanno a casa. ultima modifica: da

