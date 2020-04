Ogni giorno l’esempio della Germania mostra quanto sia automanipolatoria la retorica italiana sulla gestione dell’epidemia.

Il servizio sanitario più bello del mondo, i lombardi sconsiderati adepti della produzione, la salute prima dell’economia, il consumismo che uccide gli anziani, il celeste modello cinese, il lockdown permanente come feticcio, il record mondiale di tamponi inutili, gli ospeda li privati cattivi, la caccia ai runner untori, la chiusura dei parchi-focolai, il primato della scienza come stregoneria, l’adorazione del Dio Denaro, i moduli cartacei per spostarsi, il siamo in guerra, gli eroi caduti sul fronte, il chiagne e fotti, l’Europa matrigna, ecc.

Ci siamo inventati tanti alibi e capri espiatori – la lista potrebbe continuare – per nasconderci la verità: se non hai abilità organizzativa, leadership competenti, capacità decisionali, unità di comando, rapidità esecutiva, apertura alla tecnologia, ecc. sei destinato al fallimento.

Invece “Basta che funzioni”, come il titolo di un vecchio film di Woody Allen.

ESEMPIO Mes, incontro Mattarella Conte al Quirinale. Il Capo dello Stato: “Serve solidarietà europea” Berlusconi: “Non possiamo rinunciare a questi soldi”. Prodi: l’idea di rinunciare ai 37 miliardi è suicida.

Serve la solidarietà dell’Europa. Lo ha ribadito oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale durante un incontro con il premier Giuseppe Conte, nel corso del quale si è fatto il punto sullo stato delle trattative alla vigilia del Consiglio europeo di domani, chiamato a decidere sui Recovery Fund e più in generale sugli strumenti economici per fronteggiare la recessione. Il governo attende di sapere quali saranno i margini di manovra per affrontare la Fase 2 e la ripresa economica. L’Italia ha bisogno di liquidità per rispondere alla emergenza scatenata dalla pandemia.

È stato il primo incontro tra i due dopo il varo del lockdown, rispettando ovviamente le regole del distanziamento. Il faccia a faccia ha sostituito il tradizionale pranzo del premier e dei suoi ministri al Colle prima dell’Europgruppo. Conte lo ha aggiornato sulle trattative in corso, soffermandosi anche sul cosiddetto Fondo salva Stati (Mes) per le spese sanitarie dirette e indirette, pari a 37 miliardi, al centro della polemica politica di questi giorni.

Ieri in Parlamento Giuseppe Conte, dopo giorni di resistenza, aveva fatto un passo verso il sì al Mes, affermando che l’Italia avrebbe valutato con attenzione la linea di credito: una partita nella partita. “Valuteremo anche noi se è conforme agli interessi nazionali, se è davvero senza condizioni” aveva detto. “Rifiutare il Mes sarebbe un torto a chi vuole usarlo, ma a noi serve altro”, aveva aggiunto, con riferimento alla Spagna che intende avvalersi dell’aiuto.

Una cauta apertura all’offerta europea, quindi, dopo giorni di distinguo da parte di Conte. Contro l’offerta sono schierati i Cinquestelle e l’opposizione di centrodestra (con l’eccezione di Berlusconi) che temono le condizionalità nascoste del prestito. L’M5S è spaccato sugli aiuti dell’Europa. Oggi una lettera di avvertimento è arrivata ai 4 eurodeputati che hanno votato in dissenso sulle misure anti Covid a Strasburgo: una pattuglia guidata da Ignazio Corrao, vicinissimo ad Alessandro Di Battista, che guida l’ala più anti-europeista.

Alla fine Mattarella si è augurato che domani si concretizzi quella solidarietà europea necessaria per la ripartenza economica e sociale. Il Capo dello Stato spera che dal Consiglio europeo escano “misure adeguate”. L’Europa si vede in queste occasioni di crisi, come aveva specificato nel suo messaggio al Paese lo scorso 27 marzo. Il Quirinale confida che l’Italia venga messa in condizione di operare, per venire incontro ai suoi cittadini.

Un punto di vista che il Presidente ha ribadito più volte in queste settimane, anche con interventi decisi com’è avvenuto la sera dell’uscita della presidente della Bce Christine Lagarde contro l’Italia: era il 12 marzo e Mattarella aveva fatto una nota a difesa degli interessi dell’Italia, ribadendo che senza unità e condivisione l’Unione rischierebbe di crollare miseramente.

“L’Italia deve accettare i soldi del Mes: non vedo ragione per rifiutare questi soldi senza condizioni e con un tasso pari quasi a zero”, ha spiegato stasera il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento con Porta a Porta, smarcandosi definitivamente dai suoi partner di centrodestra. “Non capisco come si possa dire di no. Questo è il momento delle soluzioni concrete, non delle bandiere da agitare per raccogliere il consenso. Un governo responsabile deve agire così. Rispetto le posizioni dei nostri alleati: nessuno si illuda di spaccare il centrodestra ma su questo abbiamo opinioni diverse. Siamo alleati ma non siamo nello stesso partito”.

Sul Mes oggi è intervenuto anche l’ex premier Romano Prodi: “Il Mes, che intendiamoci non è un regalo ma è un prestito a bassissimo tasso di interesse per cui alla fine è un aiuto. Però siamo sempre ai piccoli passi che non ci danno l’idea dell’Europa come la volevamo noi”. Ancora, sul Consiglio europeo: “Si sono impegnati a togliere le condizioni. Lo vedremo domani quali sono le condizioni. L’altro obiettivo che dobbiamo avere è che abbiamo bisogno di un prestito a lungo termine. L’idea di rifiutare 37 miliardi è suicida. Ma siamo matti? La lunghezza della crisi è condizionata a come andrà l’epidemia in corso”.

CONTE DATTE NA MOSSA O TOGLI LE ANCORE E VAI A CASA:Prima da Mattarella, poi dal Papa, poi ancora da Mattarella, poi i santini in tasca, forse prima di arrivare alla pensione avrà finito per capire qualcosa. (ma non é sicuro).Se rifiuta il MES per accontentare la setta dei lavativi ,siamo belli che falliti . ultima modifica: da

