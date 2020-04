CURRE, CURRE GUAGLIO’

Non sono mai stato uno sportivo. Da bambino e ragazzo non ero nelle condizioni economiche per fare sport, da giovane e adulto avevo ormai maturato altri interessi, Ma ho sempre avuto grande considerazione per chi aveva quella passione. Lo sport, soprattutto quello giovanile, è un grande impegno formativo che va oltre la disciplina fisica.

Confesso, tuttavia, che ho sempre guardato con una certa sufficienza, inopportuna, lo riconosco, le persone che si ammazzavano di fatica correndo. Contenti loro, pensavo, preferendo dedicarmi ad altro.

Non sono sospettabile di filocorsismo affermando che trovo una pura idiozia impedire a chi ha voglia di correre di farlo perché questo metterebbe a rischio la salute sua e altrui. Basterebbe dire di non farlo in gruppo.

Di solito chi corre lo fa o al mattino presto, o la sera tardi. A volte di notte vedo qualcuno fare innumerevoli giri dell’isolato, clandestinamente, nella città deserta. Soli. Come ho visto le corse su spiagge desolate del runner untore inseguito dai poliziotti. A quelle immagini ridicole mi esce il sottofondo sovversivo e comincio a cantare “curre curre guagliò”.

Mi domando che pericolo rappresentino i runner più degli accompagnatori di cani, spesso in coppia, che escono tra la gente a tutte le ore del giorno e ripetutamente. Correre per molti è un bisogno fisico, e penso anche ai bambini, e trovo bizzarro, per usare un eufemismo, che scienziati, ministri e burocrati decidano che sia meno ammissibile di quello dei cani che, anche loro, hanno tutta la mia considerazione.

