E NON DOMENTICHIAMO CHE L’Europa ha salvato l’Italia, non prendiamoci in giro. Senza la BCE avremmo lo spread a 500 punti base. E diciamolo una volta per tutte. Senza l’Europa l’Italia sarebbe un Paese peggiore e più povero. Gli italiani onesti e sinceri lo sanno ed è per questo che vogliono gli ” Stati Uniti d’Europa” Matteo Renzi

E COME NON ESSERE D’ACCORDO CON TE, MATTEO. CONDIVIDO OGNI PAROLA.

“Io non faccio polemiche con nessuno finché siamo chiusi in casa. Sto col premier. Sto coi governatori. Sto con la protezione civile. Sto con l’Italia. Perché finché non usciamo dall’emergenza, il Paese deve remare nella stessa direzione. Lasciatemi dire, però, che non si potrà fare finta di nulla, domani, sulle responsabilità o cercare – peggio ancora – di scaricarle sui medici. Ci sono quasi 150 medici morti. I medici vanno difesi e ringraziati. Chi ha sbagliato dovrà pagare. La politica dovrà dire la sua anche con la commissione di inchiesta. No al giustizialismo, si alla giustizia. No al populismo, si alla politica”

Il primo passo per scongiurare una tragedia è riconoscerla. Secondo i dati di Fipe-Confcommercio, il settore dei pubblici esercizi come bar, ristoranti, pasticcerie, stabilimenti balneari rischia un’ecatombe di proporzioni inimmaginabili: 30 Mld di Euro di perdite, rischio chiusura per 50 mila aziende e 300 mila persone che potrebbero perdere il lavoro. In questo caso il detto “ha da passà a nuttata” lascia il tempo che trova perché, una volta superata l’emergenza sanitaria, potremmo trovarci di fronte ad uno scenario di drammatica desertificazione con un numero spaventoso di imprese che non rialzeranno mai più le saracinesche.

Le misure messe in campo dal governo, come Italia Viva aveva sommessamente fatto notare in tempi non sospetti, risultano ancora parziali e farraginose. La liquidità stenta ad arrivare e la garanzia al 100% solo per importi massimi di 25 mila Euro si sta dimostrando insufficiente a far fronte alle esigenze e ai costi che devono sostenere le imprese sulle quali, come se non bastasse, si abbatte inesorabilmente anche la scure della burocrazia. Ovviamente non mancano i paradossi assurdi. Per attivare gli ammortizzatori sociali per i dipendenti, ad esempio, le aziende sono obbligate di fatto ad anticipare i pagamenti. O la beffa delle tasse il cui pagamento è stato solo posticipato, con le imprese che rischiano di dover pagare l’occupazione di suolo pubblico nonostante la chiusura forzata o la tassa su rifiuti mai realmente prodotti.

Se non vogliamo assistere inermi ad una sciagura che potrebbe mettere in ginocchio uno dei settori trainanti dell’economia del nostro Paese e cancellare quello “stile di vita” italiano di cui siamo orgogliosi, abbiamo il dovere di fare molto, molto di più. Già dal prossimo provvedimento di aprile e per tutti quelli che seguiranno fino a quando non sarà finita l’emergenza. Dalle tasse agli sgravi contributivi per chi manterrà i livelli occupazionali, dalla moratoria sugli affitti a un prolungamento degli ammortizzatori sociali. Ma soprattutto occorre un piano di riapertura con tempi e modalità certi per permettere a tutte le imprese, nel massimo della sicurezza, di tornare a fare ciò che sanno fare meglio: lavorare e fare crescere l’Italia.

Politici e tecnici che hanno sbagliato dovranno pagare, a tutti i livelli: nessun salvacondotto per i responsabili degli errori. – troppe aziende rischiano di non arrivare vive al 2022 e dunque servono liquidità, cancellazione di alcune tasse, strumenti per ripartire Matteo Renzi ultima modifica: da

