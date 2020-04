Qualcuno ogni tanto si desta e s’accorge che non siamo, o non dovremmo essere sul Grande Fratello Politico.

ZANDA “Conte ci dica dove stiamo andando”. “Meno Facebook e più Parlamento”… “Ho apprezzato la relazione sul Mes, ma manca visione”… “Unica alternativa a questo governo è il voto”

Zanda: ritorno alla realtà ( si fa quello che si può in circostanze drammatiche, il sostegno al governo è indispensabile, nonostante le difficoltà politiche e ideologiche).

La stampa : la solita serpe velenosa. Sempre a istigare, a introdurre elementi di conflitto, a dare giudizi sulla base della propria idea o fazione politica o su chissà quale disturbo e frustrazione interiori. Non si capisce poi cosa vorrebbe : nuove elezioni ( in tempo di virus, sarebbero micidiali)? La sostituzione di Conte? E con chi, e con quale maggioranza? Con il supporto di Leu? Ripeto: le critiche sono importanti, anche necessarie, ma quello dei media è puro sabotaggio fatto per rancore. Affondi la nave con tutti i passeggeri, topi inclusi. Tra i quali, ci sarebbe pure loro….

ANDANDO AL INTERVISTA: “Quel che è mancato, ancora una volta, è l’esposizione al Parlamento e al paese della visione politica e strategica del futuro che ci aspetta”. Zanda, lo statista Zanda, reclama “una visione politica e strategica del futuro”…Un’intervista storica… come quella di Scalfari a Berlinguer… Parole che mancavano, parole che fanno tremare i palazzi del potere… una vera rivoluzione.

Condivido le risposte di Zanda ed anche le osservazioni critiche. Sono le domande che mi stupiscono. Sembra che vegano da Marte. Scopre i Decreti legge, i DCPM, I social ecc. Siamo nel pieno di una “guerra” contro un nemico invisibile che ha fatto già 20.000 morti. Governare con i tempi del Parlamento, è complesso nei tempi normali, per il continuo rimpallo tra Camera e Senato di ogni provvedimento, è in questo caso praticamente impossibile. La Costituzione che lo prevede, in tempi di “Emergenza” e prevede la ratifica parlamentare. Questo Governo è frutto di una fiducia espressa dal Parlamento. Siamo una democrazia parlamentare, c’è una corte Costituzionale, un Presidente della Repubblica che sono i garanti della democrazia. Occorrerebbe anche una minoranza consapevole, come sta succedendo in altri paesi europei. Berlusconi lo ha fatto capire, purtroppo chi da le carte sono l’uomo del Papete e la Ducetta. Pensate cosa sarebbe successo se ad utilizzare questi strumenti d’urgenza fossero stati loro. In Ugheria si è visto…parlamento praticamente sciolto.

MA! Non lo ha ancora capito o fa finta, come il PD, i 5 stelle, Salvini, la Meloni e Berlusconi: nel baratro ci siamo già ed il buco finanziario ( e sociale) è più profondo della fossa delle marianne.

Questi improvvisati al governo mentono sistematicamente sullo sfacelo finanziario in essere e non sono capaci di prendere le minime decisioni che il contesto necessita e cioè le aperture delle attività produttive e delle scuole.

PS: Caro Zanda , il Premier Conte non può avere una visione completa del futuro di questo Paese in quanto non sta espletando il suo vero mestiere . Il Giuseppe Conte è un avvocato e potrebbe , come del resto avrà fatto , aver difeso in qualche aula di tribunale un suo cliente , avrà sicuramente insegnato in qualche università diritto costituzionale ma non può certamente avere la capacità di uno statista politico di altri tempi . A prescindere dal suo ingresso in politica come ” consulente e tecnico ” nominato dal movimento grillino nell’ esecutivo giallo verde , oggi sta conducendo un’esecutivo di governance messo in piedi solo ed esclusivamente per bloccare l’avanzata di colui che chiedeva i pieni poteri , tra forze politiche non omogenee tra di loro e sempre con la spada di Damocle che potrebbe decapitargli la testa…..da un momento all’altro. Chi sta tenendo in piedi questo esecutivo è per il momento l’emergenza covid 19 ed un partito democratico che , in funzione di un probabile rivoluzionamento e rinnovamento del partito stesso , rimane in attesa del colpaccio elettorale . Per quanto riguarda il movimento grillino stiamo aspettando la batosta finale e cioè l’entrata a gamba tesa di un Di Battista che ha tanta voglia di ritornare a quel passato tanto caro a Salvini ed alla Meloni. Insomma i tre , spaccato il ” grillo ” in due , hanno voglia di indossare quella famosa felpa regalata dal Polacchi ( pregiudicato manganellatore fascista ) al Salvini qualche tempo fa. Caro Zanda le critiche a questo avvocato, diventato ed imprestato alla politica credo e spero per poco tempo , sono doverose ma non devono mai diventare pesanti in un momento particolarissimo per la tenuta democratica di questo Paese. Ci stanno già pensando le opposizioni , ci stanno già pensando tantissimi giornalisti impegnati sul fronte della stessa e di tanti altri che apparentemente, si poteva pensare fossero imparziali ma che al momento stanno dimostrando il loro disappunto politico nei confronti dell’ececutivo Conte.

Qualcuno ogni tanto si desta e s'accorge che non siamo, o non dovremmo essere sul Grande Fratello Politico.

