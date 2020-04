Questo governo ci porta alla rovina.

I numeri impietosi della crisi. Ecco il Def: Pil -8%, deficit +10,4%, debito al 155%. Riunione di maggioranza notturna al Mef per chiudere il documento che dovrà approdare in Cdm. Per il decreto aprile 55 miliardi di soldi freschi, 10 vanno alle imprese. Stop clausole Iva. PAROLE PAROLE CANTAVA MINA,ORA LA CANTA CONTE.

Da come stanno andando le cose, più che riapertura, direi che sia chiusura permanente di tante attività, specialmente delle micro e piccole attività. Signori ministri, la situazione economica sta diventando peggiore di quella del virus. Sembra che i ministri siano immuni, sempre sono attaccati l’uno all’altro e senza le maschere.-8% di PIL mi pare ottimistico. E’ vero che non tutto è fermo. Ma è anche vero che da qui a quando forse si inizierà a rimettersi in moto (e auspicando che non ci siano false partenze) saremo già attorno a 2 mesi (1/6 dell’anno) di stop significativo dell’economia.

Ma al di là di questo, credo che in una fase in cui in Europa ancora si stanno cercando di inquadrare gli ordini di grandezza degli interventi, e gli strumenti per farvi fronte, possa essere opportuno fornire un quadro quanto più realistico (per non dire pessimistico) possibile, piuttosto che trovarsi tra 6 mesi, a giochi ormai fatti, a fronteggiare un quadro ben peggiore di quanto stimato e non sapere più a che santo votarsi. E il M5S alza la posta, ma non dice che i soldi non crescono sotto i cavoli, e che allargare i cordoni della borsa oggi (ammesso che ci sia ancora corda) significa stringere ancora la cinghia domani.

Il governo da’ i numeri : 15 …no 25, no…e 55 miliardi , 2000 miliardi…15000 …

sono soldi freschi, no sono a leva, no è la Bei no è la Commissione…Redditi per tutti … di cittadinanza, …di sopravvivenza, reddito di clandestinità… reddito di emersione…reddito qui reddito là..

QUARDIAMO COSA HANNO FATTO E SUCESSO CON QUESTI GENI! Settembre 2019 al governo vanno il PD ed i 5stelle, togliamo quota 100, eliminiamo il reddito di cittadinanza, togliamo la prescrizione, eliminiamo i decreti sicurezza, lotteria degli scontrini, abbassiamo il limite del contante, carcere agli evasori. Tutte chiacchiere e manette.

Nel frattempo il governicchio si era fermato per assistere a 2 elezioni regionali ed arriva la pandemia (sottovalutata dal governo, aperitivi, partite allo stadio, mascherine che non servivano, razzisti chi voleva chiudere) ed oggi cosa possono fare?

Spartirsi le aziende pubbliche, nominare 450 tecnici, creare non so quante task force e pregare in un aiuto europeo anche accettando la troika( OK E SOSPESA COSI DICONO) domani pur di sopravvivere.

La realtà è questa, poi possiamo elaborare mille teorie, se al governo ci fossero stati salvini e meloni le cose sarebbero andate meglio? CERTAMENTE NO MA Non lo sappiamo e non lo sapremo mai .

So solo che un governo così debole non può accusare l’opposizione in diretta TV senza contraddittorio e rompere quel filo di armonia che avevamo avuto per qualche giorno. Non può fregarsene delle parole del Presidente della Repubblica, filosofi, politici di razza, osservatori politici, giornalisti.

Per uscire da questo pantano ci vuole un governo di unità nazionale, abbiamo persone competenti e menti geniali(DRAGHI&RENZI), e non ci possiamo più permettere di avere questi al governo. La gente è stanca e la crisi sarà drammatica per TUTTI noi.

Noi siamo persone che scrivono il nostro pensiero in maniera del tutto libera ma chi sta a casa con il frigo vuoto, non credo la pensi come noi. Prima che la rabbia prenda piede spero che il Presidente della Repubblica agisca e faccia in modo che la nostra nazione abbia un governo che rappresenti tutti e dico tutti gli italiani.

Lo spero

Questo governo ci porta alla rovina. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo