Renzi a Conte: “Riaprite o ci portano via”

Il leader di Italia Viva : “C’è un problema enorme di pandemia che si trasforma in carestia” Sulla fase due “io non voglio entrare nel merito delle singole scelte, avrei le mie idee e le tengo per me. Il punto che affido al presidente del Consiglio e alle sue numerose Task force è: riaprite. Con prudenza, con i guanti, con tutta la sicurezza necessaria, ma riaprite perché qui ci portano via”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi . “C’è un problema enorme di pandemia che si trasforma in carestia”, aggiunge Renzi.

L’europarlamentare del M5S Ignazio Corrao dice che se l’Italia utilizzerà il Mes il Governo cadrà? RENZI “Io non so chi sia Ignazio Corrao, quello che è certo è che Ignazio Corrao non sa cosa sia il Mes. Sinceramente è ovvio che si utilizzerà il Mes ed è altrettanto ovvio che il Governo non cadrà”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi . “Per altro – aggiunge – vorrei segnalare che Ignazio Corrao non siede nel Parlamento della Repubblica italiana, ma a Strasburgo per cui le sue considerazioni sul Governo valgono meno di zero”.

RENZI “L’Europa in due mesi ha fatto quello che non ha fatto in due lustri. Ha messo tanti soldi sulla Bce, ha sospeso il patto di stabilità e crescita, ha messo 100 miliardi su Sure, 37 miliardi senza condizionalità del Mes, comunque parte il Recovery Fund, la Bei è incaricata di lavorare. Tutto si può dire dell’Europa tranne che non abbia reagito”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo “Poi c’è un punto – aggiunge – è chiaro che a differenza di quello che pensano gli statisti grillini no Mes, i prestiti vanno restituiti. E’ ovvio. Quello che però l’Italia dovrebbe restituire, prima ancora di un prestito, è un contributo di idee, di innovazione, di visione. L’Europa ci sta dando i soldi, l’Italia dovrebbe dare delle idee all’Europa. Questo è quello che forse manca. Il racconto di tutti è ‘L’Europa fa poco, i sovranisti sono forti per colpa dell’Europa’. Il mio racconto è ‘l’Europa ha fatto moltissimo, oggi bisogna che l’Italia faccia di più”.

