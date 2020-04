Renzi: “Ridicoli grillini e leghisti che dicono di no al Mes in Europa, oggi si troverà un compromesso positivo”

Forse non sapevate che l’esportazione italiana per il 70% va verso i paesi europei. E per questo non capite ancora che l’Europa è la salvezza del nostro paese. Per questo ancora date retta agli amici dei Russi (Salvini) o dei Cinesi (Di Maio e Di Battista).

Per Renzi bisogna ripartire senza più perdere tempo: “Il rischio è che se non moriamo di Covid oggi moriamo di fame tra sei o otto mesi” “Tra un anno torna il tempo bello, ma se quest’anno muoio sai che me ne faccio? Ecco perché è giusto prendere i soldi in Europa, ecco perché sono ridicoli quei grillini e quei leghisti che dicono di no al Mes. Il Mes è un prestito a condizioni agevolate, allora dici di non prendere il prestito – se te lo puoi permettere non lo prendere – ma se sei con l’acqua alla gola e te lo danno a condizioni buone lo prendi eccome e non a caso Conte ha trovato una formula abbastanza arzigogolata per dire che naturalmente prenderà questo prestito. Servono i soldi dell’Europa, i soldi di tutte le istituzioni, ma serve anche sapere che supereremo questa crisi prendendo i soldi al debito, prendendo i soldi ai nostri figli. Abbiamo fatto questo complicato lockdown per salvare i nostri nonni, bene, ma lo faremo con i soldi dei nostri figli, è bene saperlo perché alla fine i conti devono essere pagati”. Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Rtl 102.5 durate Non Stop News. AGGIUNGE Matteo Renzi al situazione che si sta vivendo in Europa e su come potrebbe concludersi il consiglio di oggi: “Benino, perché l’Europa ha commesso errori in partenza però ha messo soldi sulla Bce – se non ci fosse stata la Bce oggi lo spread sarebbe a 500 – ha messo i soldi per la Bei, ha tolto il patto di stabilità, ha messo cento miliardi per la disoccupazione, i trentasette miliardi del Mes. Oggi troveranno un compromesso all’europea, positivo, per dire che si faranno i recovery fund, Macron chiede 2500 miliardi, bene”. Servono i soldi dell’Europa, i soldi di tutte le istituzioni, ma serve anche sapere che supereremo questa crisi prendendo i soldi al debito, prendendo i soldi ai nostri figli. Abbiamo fatto questo complicato lockdown per salvare i nostri nonni, bene, ma lo faremo con i soldi dei nostri figli, è bene saperlo perché alla fine i conti devono essere pagati”.

Renzi: "Ridicoli grillini e leghisti che dicono di no al Mes in Europa, oggi si troverà un compromesso positivo"

