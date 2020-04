Forse non sapevate che l’esportazione italiana per il 70% va verso i paesi europei. E per questo non capite ancora che l’Europa è la salvezza del nostro paese. Per questo ancora date retta agli amici dei Russi (Salvini) o dei Cinesi (Di Maio e Di Battista). Ripeto! Il 70% dell’export italiano (400 miliardi di euro) va ai paesi della UE. Se ne usciamo siamo praticamente rovinati.

Senza l’Europa l’Italia sarebbe il nulla, zerbino di Russia o Cina.

I politici anti Europei Italiani non producono nulla , a loro dell’export non gliene frega nulla… il loro stipendio faraonico gli è garantito. Già , ma i testoni capilega non lo sanno , o meglio , sanno che i loro tifosi non lo sanno e quindi gli propinano qualsiasi fanfaluca .!! son pericolosi !!

se mai andassero al potere , con la cultura da 1′ elementare , chissà dove ci porterebbero ??? in cina ? certo il made in Italy è unico e lo rimarrà in ogni caso….non è mica un favore perché facciamo parte dell’Unione!….stanno acquistando la migliore qualità al mondo e sicuramente quel 70% non può che aumentare se l’Italia migliorasse le sue condizioni economiche….magari non uscendo dall’euro zona …e valutando con competenza con competenti e senza preconcetti le condizioni economiche messe in campo dalla UE. Ma!I fratelli De Rege SALVINI &DI MAIO sono sempre attuali con il loro “vieni avanti cretino!” Il dubbio atroce è: chi, dei due, è il cretino? O, verosimilmente: il più cretino? In effetti sono cretini uguali, nel 2018 è cominciato il declino per l’Italia si è continuato a fare debiti senza pensare al lavoro si è fatto assistenzialismo bloccare cantieri e questo è il risultato conte inadeguato

SE SI POTESSE ESPORTATE L’IGNORANZA. …SAREMMO IL PAESE PIÙ RICCO DEL MONDO! ! ultima modifica: da

