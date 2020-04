TANTI AUGURI ITALIA OGGI E IL GIORNO DEL GIUDIZIO UE SI UE NO.

Coronavirus, al Quirinale incontro tra Mattarella e premier Conte. “Solidarietà Ue per ripartenza”

L’incapacità del M5S di comprendere la gravità della crisi italiana e la caparbia mancanza di realismo nel pretendere arrogantemente regali e sovvenzioni dall’UE, ci manderanno a fondo. La caduta non dipenderà dalle pressioni dei criminali movimenti sovranisti NoEuro di Bannon e Putin, che stanno finanziando a manovella i loro fantocci destrorsi legaladroni e sfasciaMeloni. La caduta di Conte deriverà dall’ingresso in campo dello sfascioDibba, passato anche lui al servizio delle cricche di Bannon e Putin. Ciò sarà causa di fratture nel M5S. Lo sfascismo e la smania di autodistruzione aleggiano sull’Italia, sempre più affollata da anticristo, seminatori di odio, invidie e divisioni tra i popoli, sciacalli ed avvoltoi in cerca di bottino. Dio ci salvi.

Molti lettori, parlando dell’Italia affermano, che Noi non possiamo fallire, l’Italia è troppo grande, l’Italia è nell’Euro, l’Italia è uno Stato, quindi gli Stati non possono fallire (bugia gigantesca, ma se contesti l’affermazione ti insultano) orbene Cari italiani, ascoltate ascoltate, anzi, leggete leggete.Fox News di Oggi.. McConnell afferma che gli Stati (americani) dovrebbero essere in grado di dichiarare il fallimento….Con la crisi del coronavirus che ha colpito duramente i bilanci statali, il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell , R-Ky., Ha detto mercoledì di essere aperto a consentire agli Stati di dichiarare fallimento – piuttosto che inviare ai governatori più denaro federale per far fronte ai propri disavanzi…”Voglio dire, rappresentiamo tutti gli Stati. Tutti abbiamo governatori, indipendentemente dal partito che vorrebbe avere denaro gratis”, ha detto McConnell … “Ed è per questo che ho detto ieri che avremo premuto il pulsante STOP. Perché penso che tutta questa attività di assistenza per i Governi Statali debba terminare.”. Quindi la California ( la quinta economia al mondo, può fallire, come possono fallire lo stato di New York, o della Florida, di Washington DC o del Texas. Quindi Fallisce la Luisiana ma non l’Italia… prepariamo i documenti della prima casa, purtroppo… https://www.foxnews.com/politics/mcconnell-says-states-should-be-able-to-declare-bankruptcy

TANTI AUGURI ITALIA OGGI E IL GIORNO DEL GIUDIZIO UE SI UE NO.

