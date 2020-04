TECNICA E POLITICA E L’USO IMPROPRIO DI SCIENZA

Diffido dei politici che demandano “alla scienza” le decisioni che competono loro. Agli scienziati ci si affida per capire il male, come si diffonde, come si combatte, come ci si cura.

Ma poi deve essere la politica, in quanto espressione della volontà popolare, a decidere come organizzare la società per affrontare la recessione economica, che si prevede volgerà in depressione e farà vittime più della pandemia. Anche perché solo ora gli ingenui stanno scoprendo che una cosa è la scienza e un’altra sono gli scienziati, che appartengono, legittimamente, a scuole diverse, spesso in contraddizione tra loro quando non in aperto contrasto.

Ai diversi approcci scientifici e come questi sono stati interpretati dai governi si deve il fatto che alcuni Paesi, anche se colpiti dopo di noi, hanno già avviato percorsi sicuri di riapertura. Soprattutto hanno avuto un numero inferiore di morti rispetto all’Italia. Mentre noi sembriamo annaspare tra ordini e contrordini e perdiamo tempo, faccia e vite, discutendo su se o quanti “tamponi” fare e a chi, dando l’impressione che i decisori politici abbiano scelto, nella prima fase, di seguire l’approccio scientifico che appariva loro socialmente più facile da gestire. Basta con questo uso strumentale e paternalistico della scienza. Alla quale, oltretutto, in questo modo si fa un pessimo servizio.

Avremo un anno, forse due, di sovrapposizione delle crisi sanitaria ed economica, che dovremo fronteggiare contemporaneamente e con le stesse determinazione e intensità. La povertà è una malattia grave, che può fare milioni di vittime e dalla quale non ci si rialza dopo due mesi di ospedale. E di povertà si può morire.

Non è retorica dire che per reagire da un colpo così, mai vissuto prima, le persone hanno bisogno di riprendere coraggio e fiducia nel futuro. Senza questo sarà difficile combattere sui due fronti e vincere. Perché con la paura e il paternalismo puoi solo tenere tutti fermi per qualche settimana, ma per ricostruire c’è bisogno dell’apporto dinamico di tutte le energie positive e dell’ingegno che la società italiana ha espresso, come mai prima, nei due mesi trascorsi.

E il compito della buona politica non si esaurisce col chiudersi in una stanza con scienziati e tecnici per poi mandare notizie al popolo, ma è quello di saper raccogliere e interpretare la ricchezza espressa dalla società ed essere capace di dirigerla verso obbiettivi comuni e condivisi. Saremo capaci?

