I populisti, contano meno di zero in democrazia in ITALIA visto l’ignoranza non so… Ma davvero fascio fasciolegaioli&gruliuguali erano convinti che i soldi li avrebbero avuti gratis dal EU?

La conclusione del Consiglio Europeo è un ottimo passo in avanti. Francia e Italia insieme portano a casa un bel risultato. E adesso possiamo usare per la sanità i 37 miliardi del Mes, senza condizioni. Finisce il populismo, inizia il buon senso. Viva l’Italia, viva l’Europa. MATTEO RENZI

A sentire il Premier siamo al secondo tempo, attendiamo i supplementari, forse i rigori. Intanto l’ambiguità del Premier rispetto ad un tema di vitale importanza per la nostra economia rischia di fare sprofondate il nostro Paese. Complimenti per l’intervento di ieri a La 7. Buon lavoro, Matteo!

Ma sta cosa che in un prestito i soldi devono essere restituiti è veramente una barbarie! ma infatti l’unione europea non era una onlus? Ci hanno ingannato! È un GOMBLOTTO! Dovevano regalarci 200 milioni di miliardi e zitti! Maledetti poteri fortissimi che rivogliono i soldi, vegoniatevi!

Il livello di comprensione della realtà sui social è veramente desolante. Gli analfabeti funzionali si ergono a commentatori della politica economica e monetaria. Ma chi ti regala i soldi? Certo che vanno restituiti ma con condizioni molto vantaggiose, non scatta proprio un bel nulla, ma nero su bianco i vostri beniamini SALVINI&DI MAIO sanno leggere? Ne dubito, e dopo disinformano pure voi. Certo che poi bisognerà restituirli. E’ un prestito. Perché i buoni del tesoro (bot cct e btp non li restituiamo? Mi pare che il tempo di restituzione sia ancora da definire (e di certo non può essere un anno). Non ho la presunzione di farvi cambiare idea anche perché sarebbe un’impresa ardua e me ne guardo bene. Quando sarà il momento di compilare il bilancio di previsione dello Stato e i mostri governanti chiederanno “un sacrificio” agli italiani, pensate ai 37 miliardi senza condizioni.

Mi scuso per la schiettezza cari LEGAIOLI, ma se negli anni in cui avevate la maggioranza non facevate un taglio complessivo di 39 miliardi alla sanità.. Non era meglio? Certe volte mi fare morire dalle risate. Adesso spendiamoli bene i 36 miliardi del Mes. Meno burocrazia e più controlli. La sanità in Italia, mai come adesso, può fare il salto di qualità. Usateli per le borse di specializzazione e per formare nuovi medici questi benedetti 37 miliardi, così magari la prossima volta non dobbiamo farci prestare medici da tutto il mondo ! E pensare che per avere la disponibilità di 37 miliardi in più in sanità (già con la situazione pre COVID19) ci sarebbero voluti una trentina di anni. Ma bisogna spenderli bene, non a pioggia, con un progetto e una gestione nazionale, per cambiare strutturalmente il sistema e modernizzarlo.

Io purtroppo prima di criticare gli altri (l’Europa) sono abituato a fare autocritica (noi , l’Italia) e ho tanta tanta paura che anche questa volta questi soldini vadano perdendosi via via tra i sempre tantissimi furbetti Italioti ma so che questo è un argomento scomodo …. non oso immaginare se fra qualche mese uscisse un inchiesta su mazzette in Italia su fondi covid …e cosi Olanda Austria e co avrebbero avuto ragione

I populisti, contano meno di zero in democrazia in ITALIA visto l’ignoranza non so… Ma davvero fascio fasciolegaioli&gruliuguali erano convinti che i soldi li avrebbero avuti gratis dal EU? ultima modifica: da

