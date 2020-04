Il governo più disastroso d’Europa. Devono solo andare a casa!

I numeri impietosi della crisi. Ecco il Def: Pil -8%, deficit +10,4%, debito al 155,7%. Per il decreto aprile 55 miliardi di soldi freschi, 10 vanno alle imprese. Stop clausole Iva. Analisi di un tracollo.

-8% di PIL mi pare ottimistico. E’ vero che non tutto è fermo. Ma è anche vero che da qui a quando forse si inizierà a rimettersi in moto (e auspicando che non ci siano false partenze) saremo già attorno a 2 mesi (1/6 dell’anno) di stop significativo dell’economia. Ma al di là di questo, credo che in una fase in cui in Europa ancora si stanno cercando di inquadrare gli ordini di grandezza degli interventi, e gli strumenti per farvi fronte, possa essere opportuno fornire un quadro quanto più realistico (per non dire pessimistico) possibile, piuttosto che trovarsi tra 6 mesi, a giochi ormai fatti, a fronteggiare un quadro ben peggiore di quanto stimato e non sapere più a che santo votarsi.

MI DITE I CONTI SI FANNO ALLA FINE! Se andate sul guardian dicono che l’Inghilterra prenderà una tramvata peggiore e via dicendo. Sono tutti numeri sparati a cavolo. E poi la tramvata dal tessuto imprenditoriale italiano che obiettivamente spesso è gestito da cani, fatto da aziende senza liquidità manco per 1 mese che è roba ridicola. Non sono aziende.. sono zombie già da tanto, e poi hanno riaperto il lotto perché il governo da’ i numeri : 15 …no 25, no…e 55 miliardi , 2000 miliardi…15000 …sono soldi freschi, no sono a leva, no è la Bei no è la Commissione…

Redditi per tutti … di cittadinanza, …di sopravvivenza, reddito di clandestinità… reddito di emersione…reddito qui reddito la’,e alla fine cosa si vedrà?

Si temo che la stima sia eccessivamente ottimista, e di gran lunga.

Per quanto vedo sentendo clienti, colleghi e conoscenti:

1) turismo: pressoché azzerato nel 2020;

2) trasporti: merci in calo 40%; passeggeri in calo 70 % (nell’anno, non nel bimestre di clausura);

3) cantieristica: fermo totale senza prospettive vicine di ripresa, pur timida;

4) manifatturiero in ginocchio, da tessile, al meccanico, all’elettronico, salvo na timidissima prospettiva di ripresa dell’export;

5) piccole attività, negozi di vicinato, parrucchieri, bar, ristoranti, fallenti al 50%.

Siamo dentro un circolo vizioso da cui non si esce più, tanto meno con politiche fatte a chiacchiere e promesse. Temo proprio che quando ci dicono -8% sia solo per non farci spaventare troppo e prepararci un po’ alla volta allo scenario dietro l’angolo.

