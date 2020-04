Lettera aperta al premier Giuseppe Conte: Senza mezze parole. Lei è il peggior Presidente del consiglio che io ricordi, e la storia la giudicherà

Il crollo totale della classe politica italiana. Ha ragione Marattin, si odono cose che al bar sport erano più competenti. Ad iniziare dal primo ministro CONTE. Bravo Marattin sei sempre chiaro e sintetico, eppure qualcuno non ti capisce e per questo poi parlano a sproposito…e ce ne sono tanti. Sai nel mio piccolo succede anche ha me. Il parlare chiaro dire le cose come stanno in ITALIA non pagano, seve raccontare palle prendere per il culo il popolo, e allora sei il loro beniamino, ed ecco il perché siamo conciati cosi e non presi in considerazione in tutto il mondo.

ORA LA MIA LETTERA: Presidente , già solo chiamarla cosi mi risulta molto molto difficile, devo farmi molta forza per onorarla con questo titolo visto che non trovo che lei sia uomo d’onore e visto che non riesco proprio a riconoscerla come il mio premier, volevo iniziare la mia lettera da altri argomenti ma ora scrivendo mi dedicherei a spiegarle perché trovo che lei non sia uomo d’onore e perché non la riconosco come mio presidente:

Vede non la trovo uomo d’onore perché prima di tutto ho capito il suo gioco, lei rimane a galla come premier usando da scudo, scaricando il barile su chiunque : ministri, membri di task force, commissari, collaboratori ecc, senza mai prendersi responsabilità, tradendo sempre qualcuno a lei vicino, il primo della lista fu’ il ministro Salvini con cui lei ha lavorato per diverso tempo senza mai accennare di essere in disaccordo con lui e addirittura approvando i decreti sicurezza, quando ci fu’ il caso diciotti lei con i 5 stelle disse che era corresponsabile con la decisione di Salvini di bloccare la nave seppur oggi capiamo che era stato detto per salvare la sua poltrona, pochi mesi dopo essendo con un altra maggioranza invece ha scaricato tutto su Salvini per un caso identico, non prendendosi le sue responsabilità ( che comunque davanti al giudice dovrà prendersi che lo voglia o no ), ad agosto lei incredibilmente in senato prima di dimettersi ne disse di tutti i colori a Salvini, ebbene se era cosi scontento perché non si è dimesso prima? Lei disse prima delle dimissioni in senato che sarebbe tornato a fare l’avvocato e il professore, parole poco d’onore devo dire visto che pochi giorni dopo si è ripreso la poltrona, poi con una maggioranza che gli e ne ha dette di tutti i colori , con che onore si può passare da Salvini a Boldrini? Cosa devono pensare gli Italiani? Che è un trasformista ecco cosa , senza onore si è messo con chi diceva di lei che era un inetto, si è accordato con Bruxelles pur di continuare a fare il premier contro gli interessi degli Italiani e anche questo non le fà onore , poi ha tradito anche di Maio con dei giochi di palazzo che tutti conosciamo ma che sono talmente tanti e lunghi che non riporto e ha fatto in modo che sia stato fatto fuori perché le rubava la scena vero? Poco onore vedo in questo, vedo che lei su muove come una serpe strisciando nei palazzi col favore delle tenebre, ormai ci stava prendendo gusto con il potere, poi ha provato a fare fuori anche Renzi ( la cosa c’è da dire è stata reciproca ) , cercando una maggioranza trasversale , ma non c’è l’ha fatta, stava per essere sfiduciato da Renzi ma è arrivato quello che per noi Italiani è stata una tragedia ma per lei oggettivamente una manna dal cielo ,il covid, e si perché con la scusa dell’emergenza nessuno poteva più sfiduciarla e il buon Casalino scatenandosi le ha consigliato di prendere il potere , e si perché tutti i leader del mondo hanno avuto un temporaneo aumento di consenso perché i popoli quando soffrono si aggrappano alle Istituzioni e lei in maniera a mio avviso ignobile e certo poco onorevole ci ha speculato costruendosi l’immagine di un leader con apparizioni in tv e annunci di provvedimenti roboanti, peccato però che bluffava e gli Italiani se ne stanno accorgendo, e il suo consenso scende e scenderà sempre più finche’ sarà costretto a dimettersi ,forse sarà anche processato visto che l’avvocato Taormina le ha fatto causa assieme a 700.000 Italiani tra cui molti medici, per la sua pessima gestione dell’emergenza covid, ma vede il fondo l’ha toccato attaccando le opposizioni in particolar modo Salvini e Meloni in diretta tv a rete quasi unificate senza possibilità di replica , un atto da dittatore alla Chavez, tra l’altro accusando loro di mentire ( accusa poi verificatasi infondata ) diffondendo lei stesso delle fake news, cose da pazzi, lo stesso Mentana ha detto che se lo avesse saputo avrebbe tagliato il pezzo dell’attacco ignobile, quella trasmissione serviva per comunicazioni Istituzionali non per altro. Vede questa cosa è stata gravissima , perché lei ha spaccato un paese , Savini e Meloni da soli valgono il 43% oggi dell’elettorato con forza Italia il centrodestra vale il 50% degli Italiani, lei così ha dichiarato che non è il presidente di tutti, Ed è per questo che mi risulta difficile chiamarla Presidente, e vede lei mi ha procurato un danno enorme a me e metà almeno degli Italiani perché vede noi non ci fidiamo più dell’Europa e di Bruxelles, lo può vedere da ogni sondaggio e non ci fidiamo più di lei, per tutte le sue giravolte e perché sappiamo che lei ha mantenuto il posto per volere delle consorterie Europee, sappiamo che contrariamente a come dice lei col favore delle tenebre ha già dato l’ok al mes e oggi all’eurosummit lo firmerà così avrà tradito anche quei poveracci dei 5 stelle e noi Italiani , lei disse le opposizioni mentono metterò il veto la mes, ieri però in parlamento ha detto il contrario e come ha giustificato la giravolta? Ah si ha detto devo accettare che ci sia il mes come strumento sul tavolo per non scontentare gli Spagnoli , ma lei rappresenta gli Italiani o gli Spagnoli? Eh Presidente? E poi vedrà che non essendoci gli Eurobond con il favore del pd e dell’Europa lei lo attiverà anche il mes. Grazie 5 stelle per la vostra combattività grazie , evidentemente la poltrona vi è piaciuta. Ebbene il danno che ci ha fatto Presidente è che io non tifo più per il mio paese in Europa , perché non sostengo lei, anzi sogno che lei sia messo fuori dalla porta , e sono disposto a vedere anche il fallimento dei trattati Europei per vederla in ginocchio e in rovina, sfiduciato, costretto a sgattaiolare via e a non rivederla mai più. Ci ha portato a tifare contro i nostri interessi pur di liberarci della sua dittatura, si dittatura perché ha emesso decreti su decreti senza passare dal parlamento, una cosa inaudita, tra l’altro decreti di peso che limitano la libertà nostra garantita dalla costituzione.

sia chiaro, tifo per il non accordo anche perché so che sarebbero solo delle trappole , nessuno ci aiuterà a fondo perduto, saranno solo dannati prestiti . Forse a ben pensarci nonostante tutto non mi ha ridotto ad essere completamente autolesionista.

Lei è il peggior Presidente del consiglio che io ricordi, e la storia la giudicherà

