M5S POST MES – ORA IL CAVALLO DI BATTAGLIA DI DIBBA SUONA COSÌ: ‘’STATI GENERALI SUBITO!’’.

Dopo la video-conferenza del Consiglio europeo, Macron ha espresso la sua delusione sul risultato, mentre Conte ha cantato vittoria anche se sa benissimo che il guscio del Recovery Fund è ancora vuoto. Ma il presidente francese non ha l’opposizione che trafigge il fianco dello Schiavo di Casalino. Quel folto gruppo di 5Stelle guidati da Alessandro Di Battista che si contrappone ai “governisti” che fanno riferimento a Di Maio e a Fico. In mezzo c’è quel povero cristo di Crimi che non sa che pesci prendere. Manca un capo politico a un movimento ormai balcanizzato e ora Dibba freme per lanciare la sua candidatura. Il cavallo di battaglia dei descaminados ora suona così: ‘’Stati Generali subito!’’. E di colpo Grillo è risorto dal suo assordante silenzio per pigolare: ‘Voto entro fine 2020’.

Contemporaneamente su Twitter l’Elevato ha cinguettato. l’endorsement per i “governisti” pro-Mes e pro-PD: “Forse l’Europa comincia a diventare una Comunità. Giuseppi sta aprendo la strada a qualcosa di nuovo. Continuiamo così!”. BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO.La linea è dunque quella tracciata quotidianamente da Marco Travaglio sul “Fatto”. Ma attenzione: Travaglio, demiurgo del “contismo senza limitismo”, non ama né Di Maio né Dibba, colpevoli di detestare l’Avvocato di Padre Pio

