ORA E SEMPRE 25 APRILE Si tenta di trasformarlo in altro. ma non si può

Succede tutti gli anni. All’approssimarsi del 25 aprile spunta sempre qualche anima bella che cerca di mettere le mani sulla ricorrenza, col chiaro intento di disinnescarne la portata politica ed appropriarsene per altri molto meno nobili fini.

Quest’anno la geniale pensata è dedicare la festa ai caduti per la pandemia ed ai medici che l’hanno coraggiosamente gestita. Oppure dedicarla ai caduti di tutte le guerre. Oppure a chiunque si voglia, purché non sia connesso con l’antifascismo. E qualcun altro, compreso il sottoscritto, si sente in dovere di replicare a così tanta esplosiva creatività.

In realtà ci sarebbero cose più importanti da affrontare, ma sinceramente non mi sento di lasciar correre. E quindi mettiamo in fila qualche affermazione.

Il 25 aprile è la Festa della Liberazione dal nazifascismo: ricorda il giorno del 1945 “in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane attive nel Nord Italia di attaccare i presidi fascisti e tedeschi imponendo la resa; parallelamente il CLNAI emanò decreti legislativi, assumendo il potere «in nome del popolo italiano e quale delegato del Governo Italiano», stabilendo tra le altre cose la condanna a morte per tutti i gerarchi fascisti, incluso Benito Mussolini, che sarebbe stato raggiunto e fucilato tre giorni dopo” (fonte Wikipedia).

Questa è la Storia, indiscutibile: il 25 aprile non è la festa della primavera o della fioritura dei ciliegi. Non è e non sarà mai una festa neutrale: è la festa di tutti quelli che si riconoscono in quella ricorrenza nonché nei valori della nostra Repubblica, nata sulle ceneri del fascismo e del nazismo. Una Liberazione, anche se le ceneri non sono ancora del tutto spente.

Può piacere o no, si può concordare o no, ma questa è la realtà.

Quindi, se non piace, basta restare a casa coi bambini (poveretti!), a fare torte, o a riascoltare i dischi dei discorsi del Duce, ma sempre ringraziando la Storia ché quella democrazia, cui questi annettono così poca importanza, oggi garantisce loro libertà di espressione, di movimento, di associazione, di voto, parità di diritti e di doveri, insomma tutto l’armamentario contro cui il nazifascismo ha strenuamente lottato, uscendone sconfitto. E qualcuno ha voglia di festeggiare l’avvenimento. E nessuno deve permettersi di inquinarlo con altri obbiettivi.

Per i caduti del Covid troveremo un’altra data dell’anno, per i caduti di tutte le guerre pure (c’è già il 2 novembre).

Il 25 aprile lo si lasci a chi crede che la sconfitta del nazifascismo sia stata una “Liberazione” da un incubo buio durato oltre vent’anni, da non ripetere mai più.

ORA E SEMPRE 25 APRILE

