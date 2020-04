QUANDO L’ODIO E’ PIU’ FORTE DELLA RAGIONE!

PiazzaPulita, disastrosa gaffe di Antonio Padellaro sulle regioni: Matteo Renzi gli ride in faccia.

Che disastro, per Antonio Padellaro a PiazzaPulita. Siamo da Corrado Formigli su La7, la puntata è quella di giovedì 23 aprile. Si parla della ripartenza post-coronavirus e la firma del Fatto Quotidiano punta il dito contro le richieste e l’autonomia delle regioni: “In Italia abbiamo un governo centrale che non è che prende tutte le decisioni, perché poi ci sono le regioni, e ognuna dice la sua. Abbiamo assistito a un teatrino… E ora abbiamo anche i comuni”. A quel punto, in sottofondo, si sente la risata di Matteo Renzi, anche lui presente in collegamento: “Ma, Padellaro, mi scusi…”. Il leader di Italia Viva prende la parola e ricorda: “Avete fatto tutta una retorica sul fatto che chi chiedeva un coordinamento diverso sul titolo V fosse uno che cercava la deriva autoritaria”.Il botta e risposta tra Antonio Padellaro e Matteo Renzi sul Titolo V della Costituzione. RENZI RIDE IN FACCIA A PADELLARO! Padellaro ti lamenti perché sulla fase 2 manca il coordinamento tra Governo, Regioni e Comuni,ma sei lo stesso Padellaro che con Travaglio nel 2016 era in prima linea per il NO al referendum. Renzi allarga le braccia e alza gli occhi al cielo scoppiando in una fragorosa risata: “Scusami Padellaro, mi avete detto che cercavo la deriva autoritaria.” Il riferimento era alla campagna del Fatto Quotidiano ai tempi del referendum che costò nei fatti a Renzi la carriera politica. Riferimento corretto: Il Fatto si batteva contro il referendum che chiedeva la riforma del titolo V, i cui margini di autonomia erano appena stati criticati da Padellaro in studio. Tanto che alla firma del Fatto non resta che ridere a denti stretti.

Quando si dice :tutti i nodi tornano al pettine! peccato che in questo paese solo un uomo ha la visione futura e tutti gli altri dopo averlo offeso e contradetto, scoprono con ritardo che aveva ragione.

