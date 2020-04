REDDITO DI CITTADINANZA E LAVORO AGRICOLO STAGIONALE.

INCAPACI. CIALTRONI. INCOMPETENTI, INCOLTI. ARROGANTI. BIMBIMINKIA.

Secondo me dalla nascita della Repubblica, la classe politica peggiore è stata quella del m5s. Voi che dite?

ORA!. Vorrei esprimere un parere personale sulla questione dell’utilizzazione dei percettori del RdC nei lavori agricoli, in specie stagionali.

Premetto che sono sempre stato contrario al RdC che considero una misura sbagliata fin dalla sua concezione culturale prima che politica. Non parliamo, poi, del suo impianto giuridico ibrido e farraginoso. Con questo non nego la necessità di un intervento economico a sostegno del reddito dei meno abbienti, ma credo che a questo scopo funzionasse meglio il Rei, che sarebbe stato più facile da gestire e rapido, aumentandone l’importo ed estendendone la platea, come avrebbe fatto il centrosinistra se avesse vinto le politiche del 2018.

In molte affermazioni sui suoi percettori leggo uno sfondo di malcelato risentimento di chi li considera avversari politici e dichiaratamente parassiti, come volevasi dimostrare. Al netto dei casi di vero parassitismo, sui quali gioisco quando scoperti, non sono d’accordo nel considerare così la larga parte di quelle persone. Come non lo ero, all’esordio del RdC, con l’utilizzazione dell’argomento “divano e divanisti”, per fortuna subito cancellato. Come non lo sono, ora, col tono come di rivalsa usato nel sostenere l’idea della loro utilizzazione nei lavori agricoli stagionali. Come dire, avete voluto la bicicletta, ora pedalate. Qualcuno può aggiungere pelandroni.

Noi insegniamo che le leggi, seppure non condivise, vanno rispettate. La legge, sommariamente, prevede due cose: la proposta di un lavoro consono alla propria preparazione professionale, e la corrispondenza con una domanda di mano d’opera formalmente avanzata da una impresa. Niente in contrario, dunque, che agli idonei a quel lavoro venga avanzata una offerta di impiego in tal senso. Sarà una mia sensibilità sbagliata, ma non mi piace il tono di un dibattito che si rivolge a tutta la platea dei percettori come se la legge prevedesse la possibilità di proporre a una ragioniera o a un geometra disoccupati di 50 anni di andare a raccogliere pomodori. E con argomenti sommari che, più che dimostrare interesse per il bene della nostra agricoltura, tradisce uno spirito di rivalsa secondo uno stato d’animo e una concezione della politica troppo speculare a quella grillina, che aborro.

E poi, quanti sono gli imprenditori della filiera agroalimentare, anche quelli che ci piacciono perché, come noi, non tollerano l’assistenzialismo, quanti sono quelli di loro che, al di là delle parole, hanno fatto domanda alle strutture che gestiscono il RdC per richiedere manodopera? Dalle loro dichiarazioni e interviste non nè risulta nessuno. Gli andrebbe chiesto, se la domanda non è troppo imbarazzante.

In politica sono fondamentali le idee, ma per farle vincere è determinante come le si comunicano e, obbligatorio per i riformisti, come siano incardinare nella realtà.

Gli imprenditori, in accordo con le agenzie per l’occupazione, organizzino la domanda, la sostanzino con condizioni contrattuali di legge e logistiche civili. Sono certo che così alcuni percettori del RdC aderirebbero. Come lavoratori, non come “arruolati” in una sorta di ferma obbligatoria. Anche se penso che la soluzione migliore sia la regolarizzazione dei lavoratori stranieri già presenti, da far emergere dai “ghetti”. Basta fare il primo passo concreto dopo le interviste. Altrimenti siamo al solito “risparmio e comparisco”.

Mi dispiace che alcuni miei amici la pensino diversamente. A loro dico, pacatamente, che gli argomenti che usano sembrano accreditare, involontariamente, un rientro dalla finestra del RdC che, almeno in Italia Viva, abbiamo cacciato dalla porta.

