Sei stato Grande come sempre. Noi ci siamo per sostenerti. Occorre cercare di evitare il peggio nel prossimo tsunami economico che purtroppo ci aspetta!

ORA OLTRE QUELLO SOSTENUTO A PIAZZA PULITA,ED E QUELLO CHE CI SALVERA ! «L’Europa in due mesi ha fatto quello che non ha fatto in due lustri. Ha messo tanti soldi sulla Bce, ha sospeso il patto di stabilità e crescita, ha messo 100 miliardi su SURE, 37 miliardi senza condizionalità del Mes, comunque parte il Recovery Fund, la Bei è incaricata di lavorare. Tutto si può dire dell’Europa tranne che non abbia reagito. Poi c’è un punto: è chiaro che a differenza di quello che pensano gli statisti grillini e legaioli no Mes, i prestiti vanno restituiti. È ovvio. Quello che però l’Italia dovrebbe restituire, prima ancora di un prestito, è un contributo di idee, di innovazione, di visione. L’Europa ci sta dando i soldi, l’Italia dovrebbe dare delle idee all’Europa. Questo è quello che forse manca».

Che dire grande lucido incisivo futuristico intuitivo leader ok. A Piazza Pulita l’ unica preoccupazione di Padellaro , portavoce della < Sala Travaglio > ,era quella di capire se tu avessi in testa un’altra < mossa del cavallo> in chiave anti Conte. Le smorfie anemiche di Padellaro erano eloquenti. Sei stato perfetto e lucido come al solito. Bellissima la risposta a Padellaro a proposito del mancato referendum che ha impedito agli italiani di vivere un’altra storia.

Matteo ieri, come sempre sei stato molto lucido. Devi però permettermi di suggerirti di staccare la spina a questo governo il prima possibile e dare, per ora, l’appoggio esterno. Sarà più facile poi un recupero di voti. Nota anche ieri le domande di Padallaro che iniziavano a preparare quel terreno di discussione. L’articolo V°, le doppie camere , quanto era giusto quel ormai “vecchio ” referendum che gli italiani spinti da una campagna martellante hanno respinto. Mai come ora ci accorgiamo che eri nel giusto .

La forza della ragionevolezza. Qui non c’è politichese :parole schiette comprensibili a tutti direi disarmanti. La democrazia ruota attorno ad una politica delle cose chiara e trasparente. Nemmeno quelli che lo hanno attaccato sempre ferocemente riescono a smentire e devono, spero non obtorto collo, approvare. Poi si accorgeranno anche che Matteo è una risorsa per la nostra società. Come sempre la chiarezza di Renzi è vincente ma non per tutti. Perfetta la distinzione tra politico e scienziato. In questo caso l’iniziativa è dei politici. I test devono essere gratuiti e non ci può essere distinzione da regione a regione. Ognuno vuol coprirsi le spalle. Come si fa a mettere Renzi al muro? Continuiamo nel groviglio burocratico che però questa volta porta alla morte.

COMUNQUE È stato sconvolgente apprendere che non c’è un piano per la fase 2. Ma era scontato visto che è stato fatto tutto a casaccio. A iniziare dalla chiusura delle scuole per lasciare i bimbi coi nonni… Cosa che succederà di nuovo quando a settembre torneremo tutti, si spera, al lavoro. Sti poveri nonni e poveri bimbi… Dove li mettiamo? Renzi, per me ci sono cose che non ci dicono… E forse non le voglio nemmeno sapere… Povera Italia!! Avrebbe detto mio nonno… Credo che da lassù ci stia guardando e lo pensi davvero… Oh bella ciao bella ciao ciao ciao. MA: Ci sono persone, politici scienziati, che oggi devono prendere decisioni importanti….decisioni che però devono essere prese in modo oggettivo e non soggettivo. Preoccupa non tanto oggi, ma come verrà gestito settembre.

Credo sia utile sviluppare concretamente il discorso sulle semplificazioni burocratiche. E dovresti avere anche il coraggio di dire a chiare note che l’inefficienza della burocrazia è il frutto anche di un rapporto perverso che si è consolidato negli ultimi decenni con la politica. Dovresti essere il portabandiera di una rivoluzione culturale in questo ambito. Selezione della classe politica e burocrazia basata su doti etiche e competenza. Saresti ancora più grande.

Sei stato Grande come sempre. Noi ci siamo per sostenerti. Occorre cercare di evitare il peggio nel prossimo tsunami economico che purtroppo ci aspetta!

