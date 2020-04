Su colf e badanti va in scena la guerra tra i due Matteo: Renzi vuole regolarizzare, Salvini fare barricate

Se crolla il sistema produttivo italiano, la piccola media impresa, il commercio, questo Paese subirà una carneficina occupazionale. Per questo Matteo le Istituzioni dovrebbero abbattere il muro burocratico con cui impediscono la partecipazione attiva/diretta delle categorie di lavoratori/lavoratrici se non attraverso corpi intermedi fatti da e per i soli funzionari! E’ necessario fare arrivare liquidità vera ed immediata alle imprese. queste assumeranno nuovi operai e pagheranno i salari e a loro volta acquisteranno beni e servizi fondamentali. Serve solo questo ciclo di operazioni

«Ha ragione Teresa Bellanova. Mancano i lavoratori nei campi e rischiamo di buttare via tante occasioni nel mondo agricolo: giusto immaginare la regolarizzazione di chi lavora nei campi. Ma io dico che vanno regolarizzati adesso anche colf e badanti. Ora è il momento giusto per fare questa battaglia di civiltà». Lo afferma nella Enews il leader di Iv Matteo Renzi. «A chi mi dice: “mandiamo a lavorare nei campi chi prende il reddito di cittadinanza”, io dico che con me sfondate una porta aperta. Ma la regolarizzazione è cosa buona e giusta». «In Italia – concorda la senatrice di + Europa, Emma Bonino – abbiamo 300 mila colf e badanti irregolari. Sono un sostegno indispensabile per i nuclei familiari. Affidiamo loro i nostri beni più cari ma spesso ce ne dimentichiamo.

Non avendo i documenti in regola non possono prendere la patente, aprire un conto in banca e vivono nel terrore constante di essere fermate. Credo sia dunque importante dare un segnale e regolarizzarle». «Credo inoltre – aggiunge Bonino – che sarebbe utile adottare un sistema di voucher, come già avviene in Francia, da utilizzare per i servizi universali alla persona. Questi voucher sarebbero flessibili come i buoni pasto e le famiglie potrebbero usarli per quello che serve».

Ma Matteo Salvini, di solito implacabile nel denunciare a gran voce “i clandestini” e a spiegare le sue posizioni intransigenti verso i neri come pura voglia di legalità e non come pulsione xenofoba, preannuncia una dura battaglia a favore della clandestinità, e contro la legalità. E il proposito di coscrivere gli italiani più in difficoltà, che Salvini ha tutta l’intenzione di spedire a raccogliere i pomodori. «Faremo le barricate. A distanza, con mascherine e guantini, dentro e fuori dal Parlamento. Piuttosto re-introduciamo i voucher – si è scalmanato il leader leghista – facciamo lavorare, disoccupati, cassa integrati e pensionati. Usare il virus per fare maxi-sanatorie o fare uscire i delinquenti di galera non è moralmente accettabile».

Su colf e badanti va in scena la guerra tra i due Matteo: Renzi vuole regolarizzare, Salvini fare barricate

