TRUMP FINISCE NELLE FAUCI DEL TEA PARTY – ”INIEZIONI DI DISINFETTANTE CONTRO IL CORONAVIRUS”.

QUANDO CALA NEI SONDAGGI, IL PRESIDENTE VA IN TESTACODA E COMINCIA A SPARARNE IL PIÙ POSSIBILE. DOPO AVER ALLISCIATO I MOVIMENTI DI PROTESTA CONTRO IL LOCKDOWN, CHE SONO IL SUO ZOCCOLO DURO, ORA DICE ”PREMATURO RIAPRIRE ADESSO”, SULLA LINEA DI ANTHONY FAUCI. MA POI PROPONE RIMEDI NON DIMOSTRATI PER COMBATTERE IL CONTAGIO: ”RAGGI SOLARI, RAGGI ULTRAVIOLETTI.

Il siringone del Dottor Trump. Propone iniezioni di disinfettante. La luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il coronavirus. E’ il suggerimento che arriva da Donald Trump che indica che si potrebbero testare terapie con ultravioletti, disinfettanti e candeggina per vedere se uccidono il coronavirus. L’indicazione scatena subito una pioggia di polemiche con molti esperti che definiscono “irresponsabile e pericoloso” il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio. “Non sono d’accordo” con il super esperto Anthony Fauci sul fatto che gli Stati Uniti sono ancora indietro sui test per il coronavirus. Trump ribadisce che molti paesi al mondo “vogliono i nostri test. Siamo coloro che ne stanno facendo di più”.

Spesso, questo buffo tizio, che paradossalmente guida la più potente nazione (ancora per poco), esce con delle battute che nemmeno il comico più scanzonato userebbe in questo tragico momento. Che poi, più che buffe, sono idiote, ovviamente. Ma tranquilli, costui ci rassicura che, con 50.000 morti, 26.000 contagi, 3170 vittime in 24 ore, “stiamo facendo progressi”. Una riflessione. Ma i “leaders” servono a qualcosa? Mi pare che gli Stati, comunque, vadano avanti anche se alla loro guida ci sono i personaggi più insulsi che si possa immaginare. Dei veri burattini, dei totem, un vaso di fiori, un quadro della Madonna, sulla sedia dello Studio Ovale, farebbero magnificamente allo stesso scopo.

Presidente USA .Cioè uno tizio che potrebbe decidere di premere un pulsante atomico .Altro che virus. Queste figure e chi le sostiene sono il problema di oggi. E qui io sono d’accordo con TRAMP. Ha ragione. Deve essere fatto cosi. Tutti gli americani che lo hanno votato facciano come dice il presidente. Fate presto però .

SI? Mi permetto di dare pure un suggerimento a Trump scusandomi per il permesso presomi, per dimostrare che ha ragione. Per una settimana si fa fare un’iniezione al giorno di candeggina (o alcool, a scelta) e una di raggi ultravioletti (penso ci vorranno siringhe speciali), e dopo si fa iniettare una dosa massiccia di coronavirus.

Se la sua idea funziona, conquisterà facilmente sia la rielezione a presidente, sia il premio Nobel per la medicina, ridicolizzando quei presuntuosi di scienziati.

Se invece non funzionasse, saremo ancora alla prese col virus, ma ci saremo finalmente liberati di un buffone, finito par caso a fare il presidente della più potente nazione del pianeta.

