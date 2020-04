Una giornata storica per L’Europa! Ma come,non e’merito di conte?Si stanno tutti sdilinquendo ad ogni sua parola ….e il bello e’che anche lui ci crede!

Conte: “Recovery Fund. Uno strumento del genere era impensabile fino a adesso e renderà la risposta europea più solida e coordinata”. Ma non era l’Euro Bond o Corona Bond lo strumento che si voleva? Comunque accontentiamoci del Mes, senza condizioni, e del Recovery Fund e dei 220 miliardi della Bce. È già tanta roba, cerchiamo di non essere ingordi, e pensiamo di rialzarci soprattutto con le nostre forze. Cominciamo ad esempio a far sì che il Sistema Bancario svolga effettivamente il ruolo per cui è preposto, che dovrebbe essere quello di sostegno all’economia reale, e non di strozzini legalizzati.

Gli Euro Bond, sostenuti a suo tempo anche da Tremonti (brrrr), non sarebbero mai stati accettati dai paesi con un debito sovrano sotto il 50% del PIL. In pratica avrebbero dovuto accollarsi i debiti dei Paesi come Italia, Spagna, Grecia etc già esistenti, cosa senza senso dal loro punto di vita e pienamente condivisibile. Il Recovery Fund viene garantito da tutti i Paesi per i debiti da oggi in avanti, qui sta la differenza sostanziale. L’uno richiedeva ai Paesi virtuosi di accollarsi buona parte del debito consolidato dei paesi cicala, l’altro guarda ai finanziamenti futuri che potrebbero essere in parte a fondo perduto. E qui dobbiamo ringraziate Macron per aver proposto l’idea del Recovery Fund.

BUONE NOTIZIE DALL’EUROPA. La commissione Euopea da subito ha eliminato i vincoli di bilancio, ha istituito un fondo “sure” per chi perde il lavoro e ha rifinanziato la BEI: La BCE ha acquistato e acquisterà titoli di stato praticamente senza limiti e finanzierà le banche ricevendo in garanzia anche titoli spazzatura. L’Eurogruppo ha autorizzato che i fondi MES per le spese sanitarie siano concessi senza condizionalità presenti e future. Inoltre ha istituito un fondo “recovery” di significativo importo; è vero che per questo fondo sono da stabilire ancora molti dettagli ma comunque va nella direzione di una maggiore solidarietà tra gli stati. Le opportunità e i vantaggi per l’Italia sono tanti e solo chi è fanatico o cieco non li riconosce. all’Italia di non sprecare come al solito queste opportunità.

Giustamente ci si aspetta tanto dall’Europa ma ci si aspetta tanto anche dall’Italia. Razionalizzare le spese, ridurre gli sprechi, far lavorare i parlamentari (eletti) invece di creare task force (nominati).Va bene che il governo si avvalga di consulenze specialistiche ma non esageriamo. Già siamo pieni ci conflitti di competenze tra stato, regioni e comuni. Mi son spiegato caro Conte senza competenze e tanta ciance e succubi da chi ti ha fatto sedere sulla cadrega per nascondere le proprie capacita non si va da nessuna parte, in questo momento l’ITALIA ha bisogno di leader con le palle competenti democratici e decisionali non delle mammole.

Non in fraintendete questo non e il Felpetta parlo del DRAGHI &RENZI.CERTO! Il Felpetta nera nera si inalbera per il comportamento dell’Europa. Peccato che la linea di rifiuto sia guidata dai paesi dove governano gli amichetti sovranisti suoi. Gioco di squadra tra delinquenti che mirano allo sfascio della UE, incuranti del destino dei suoi cittadini. Forse è giunto il momento di liberarsi di certi politici. Mors (politica) loro vita nostra!!!

Mi aspettavo un rinvio non per niente ieri sera ero intervenuto dicendo che Roma non era stata costruita in un giorno ed il 6 maggio come data c’era da aspettarselo. L’Europa ha dato un forte segno di sostenere l’economia degli stati in difficoltà rafforzato dalla dichiarazione della BCE di continuare ad acquistare titoli di stato anche in caso di ulteriori downgrades. Adesso spetta alla maggioranza italiana dare un segno di stabilità politica ai mercati in vista delle decisioni di DBR’s, S&P e Moody’s.

Giriamoci intorno quanto vogliamo ma in fondo si tratta solo di fare debito, ma quel “solo” è decisamente pesante, non era facile trovare chi ci facesse credito, e che ce lo facesse in modo equo. Personalmente ero fiducioso che il modo si trovasse e, finalmente, si è trovato, oggi o il 6 maggio cambia poco. Bravo il nostro ministro del economia a perorare con classe e fermezza le proprie esigenze ITALIANE, è stata una bella prova. Non sarà una prestazione da 10 e lode, ma un bel sette lo porta a casa. Chi rosica e blatera soltanto troverà mille motivi per dire che il governo non ha lavorato bene, chi invece ha lavorato ha trovato il motivo giusto per generare fiducia, che è quel che serve. Fiducia, non carità. Per inciso, chi sta rosicando sta anche perdendo consensi. Capita. L’accordo raggiunto, anche se restano da raggiungere ulteriori e difficili intese, dimostra in maniera incontrovertibile l’utilità e necessità dell’Unione Europea e di esserne parte. Debbono però seguire politiche economiche nazionali valide ed efficaci. Dobbiamo renderci finalmente conto che non è colpa dell Europa se siamo diventati il fanalino di coda mentre prima eravamo all’all’avanguardia.

Una giornata storica per L'Europa! Ma come,non e'merito di conte?Si stanno tutti sdilinquendo ad ogni sua parola ….e il bello e'che anche lui ci crede!

