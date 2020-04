Certo con figli di un comico e camerati del fascista padano, ALLE CALENDE GRECHE! E intanto ogni giorno che passa la cinghia dei pantaloni si stringe……e piu’che ridere fate piangere.

“Chiudere la partita europea entro giugno”

Per il ministro degli Affari Ue “il Consiglio ha aperto una strada nuova, ma ora inizia la sfida. Preferiamo i sussidi ai prestiti. Dal centrodestra slogan vuoti. Sul Mes, decide il Parlamento. Il Patto di stabilità? Non scatterà l’ora X del business as usual”

MA LUI IL BUZURRO PADANO! Preferisce i sussidi ai prestiti. Ma guarda un po’, forse qualcuno gli ha spiegato che i prestiti vanno restituiti. Potremmo chiedere tutti un reddito di cittadinanza a spese del’ Europa, perché no ? Non siamo cittadini europei ?

Ma guarda te! «Preferiamo i sussidi ai prestiti». Tradotto: preferiamo il Paradiso all’Inferno.

Peccato però che neanche il Paradiso sia veramente tale: l’Unione Europea non è uno Stato, dunque non produce e non amministra ricchezza, per cui anche l’eventuale fondo da cui attingere i sussidi andrebbe creato tramite conferimenti di denaro da parte dei singoli Stati. Conferimenti che, nel caso dell’Italia, sarebbero ovviamente anch’essi a debito.

Sussidi e non prestiti ,così è troppo facile ,ma una bella patrimoniale ? eh già è diventata una parolaccia – I ricconi italiani accedono ai servizi sanitari ,ed altri, con lo stesso contributo ,del ceto medio ,dov’è la proporzionalità scritto nella costituzione? Hanno preso i 600 euro di sussidio ,gente che ha 200-300 500mila euro in banca, senza ostacoli ,anzi sono stati i primi a riceverli- qui si fa tutto a debito ,lo stesso reddito di cittadinanza ,non è stato un decreto alla robin hood ,togliere qualcosa ai ricchi per darlo ai poveri ,tutto a carico di tutti indistintamente- mi auguro che arrivi la troika ,che venga tutto commissariato- Iieri Macron ,ha legiferato :”le imprese che hanno la sede nei paradisi fiscali non avranno nessun sussidio ” e la francia ha già una tosta patrimoniale ,questi sono politici statisti ,non i “piagnoni “nostrali, che imprecano contro l’Olanda e L?UE-

PER ORA L’ EU CI OFRE “una linea di credito a tassi bassi di 240 miliardi finanziata dal Mes. Nelle settimane scorse si è fatta della inutile confusione, spesso in malafede. Nessuno nel governo vuole riesumare il Mes nato dal Trattato del 2012. Stiamo ai fatti. C’è una nuova linea di credito che utilizza fondi depositati nel Mes e li mette a disposizione per la lotta al Covid. Starà poi ai singoli paesi valutare se avvalersi o meno di questa possibilità. “

Riepilogando, al di là della retorica e dei toni trionfalistici, il Governo ha fatto proprio il principio di realtà e, come aveva previsto da settimane Marattin, si va verso l’utilizzo degli strumenti che, oggi, ci sono e sono disponibili. Per gli altri ci vuole troppo tempo, e ne abbiamo già sprecato troppo in inutili polemiche, in Italia (soprattutto) e in Europa. L’Italia acceda alla sua quota di fondi MES e proceda speditamente.

In parole semplici: Se ricorri al MES esclusivamente per le spese sanitarie relative al covid, contrai un prestito “agevolato” e dovrai semplicemente impegnarti a restituire i soldi prestati, senza dover fornire particolari garanzie o assumere impegni relativi alle famose condizionalità.

Dovendo restituire il prestito, però, è ovvio che il prossimo anno dovrai comunque iniziare a restituire quei soldi e dovrai necessariamente aumentare l’imposizione fiscale (in un contesto di recessione) per avere più copertura per restituire quei soldi. Un peso sul tuo debito complessivo e sulla tua economia sarà comunque inevitabile.

Le altre (maggiori) spese, cioè le spese extrasanitarie, che riguarderanno il sostegno all’economia (destinata ad entrare in una fase di grave recessione), invece, andranno a gravare in modo diretto sul tuo debito: al debito “leggero” del Mes c.d. senza condizioni, dovrai infatti aggiungere il debito ulteriore (di almeno 100 miliardi) del Cura Italia 1 e del Cura Italia 2.

Questo significa che, quando verranno tratte le somme alla fine dell’anno, scopriremo di avere una accresciuta e non controllabile montagna di debito pubblico (che passerà almeno dal 130% al 160% del PIL) e una gravissima recessione con perdita di almeno il 10% della ricchezza nazionale (Pil – 10%) e contestuale aumento dell’imposizione fiscale per pagare i debiti contratti con la UE.

E’ ovvio che quello sarà solo l’inizio della Fine: Non potendo più finanziare il nostro debito pubblico sui mercati e con l’economia in crisi recessiva, aggravata anche dalla maggiore imposizione fiscale, lo spread salirà vertiginosamente e inizierà il terremoto, con speculatori e politici venduti al nemico (ormai sappiamo chi sono), che ci diranno di chiedere aiuto alla UE, la quale, a sua volta, ci dirà che la crisi sanitaria è finita e di ricorrere nuovamente al MES, ma questa volta, essendo passata la crisi sanitaria, con condizioni e quindi con la trojka, anche perché la colpa della crisi del debito sarà nostra (che non abbiamo fatto le riforme, non abbiamo tagliato gli sprechi, spendiamo male i soldi, etc. etc. etc.).

Certo con figli di un comico e camerati del fascista padano, ALLE CALENDE GRECHE! E intanto ogni giorno che passa la cinghia dei pantaloni si stringe……e piu’che ridere fate piangere. ultima modifica: da

