Noto che il cervello di alcuni rappresentanti delle task force, è stato colpito dal coronavirus. Dovreste stare voi chiusi ermeticamente in casa perché siete molto pericolosi per la salute psichica degli italiani.

Qualche ministro ha detto: prima dello sport preoccupiamoci della salute. Certo. Se le terapie intensive scoppiano, blocchiamo tutto. Ma, adesso che la situazione è diversa, perché Federica Pellegrini non può allenarsi? Ma perché il runner dilettante non può andare a correre noi over 60 correre passeggiare ? Perché rispettando le distanze e le regole di sicurezza non capiamo che lo sport è salute, non solo divertimento? Non è solo un problema di chi vince la Champions o il campionato: il problema è smettere di considerare chi fa sport un pericolo pubblico. Lo sport è alleato della salute, non nemico della salute.

Matteo Renzi

Coronavirus, la ribellione degli over 60: «Noi chiusi in casa? Una follia» ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo