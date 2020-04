Poiché continua da parte dei fascioleghisti la campagna diffamatoria nei confronti del nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, credo sia opportuno fare un minimo di chiarezza tra le differenze SOSTANZIALI tra il Recovery Fund e i MES o fondo salva stati.

Il recovery fund, ancora in via di definizione, è lo strumento che permetterà agli stati dell’Unione di rilanciare la propria economia con una dotazione prevista di circa 2000 miliardi di euro da distribuire non uniformemente ma in quote maggiori agli stati più colpiti da Covid 19, di questi 2000 miliardi 1000 saranno a fondo perduto (regalati) e 1000 sotto forma di prestito a lungo termine, si parla di 20 anni, da restituire a tasso agevolato ma senza le condizioni previste invece dal MES, quindi niente troika a dettare leggi, niente padroni nelle proprie case.

Per quanto riguarda invece il MES per le spese sanitarie, a cui all’Italia andrebbero circa 30 miliardi di euro si aspetta di conoscere, nero su bianco, se come si dice è privo di condizionalità o meno e solo dopo si deciderà se accettarlo o no.

ci sono inoltre altre iniziative importanti come i 1200 miliardi messi a disposizione dalla BCE e i 200 miliardi della BEI.

Ora se a qualcuno sembra che questo non sia un grande successo del nostro Presidente del Consiglio vuol dire solo che è in malafede e farebbe bene a cucirsi la fogna dalla quale gli escono le parole!

I soldi non cadono giù dal cielo, e non servono rosari o crocifissi perché questo miracolo si avveri, serve onestà, serietà e trasparenza, doti delle quali soltanto Giuseppe Conte può, a buon merito, fare sfoggio senza averne il merito. grazie MACRON.

MA QUEL CHE CONTA E! La conclusione del Consiglio Europeo è un ottimo passo in avanti. Francia e Italia insieme portano a casa un bel risultato. E adesso possiamo usare per la sanità i 37 miliardi del Mes, senza condizioni. Finisce il populismo, inizia il buon senso.

Viva l’Italia

COS’E’ IL RECOVERY FUND ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo