Ma come, insultavano renzi perché è stato il primo politico a dire che bisogna pensare a come ripartire per fine aprile.

“Filippo vuole uscire. Siamo in due” dice in tono barzellettiero Matteo Salvini, rispondendo ai suoi follower in una delle tante dirette su Instagram fatte in questi giorni da casa sua, mentre mangia, passeggia per il salotto o semplicemente ci tiene a far vedere che anche nel suo tinello giace una pila di piatti sporchi accatastati uno sopra all’altro. E fin qui, passa. Poi però il senatore della Repubblica prosegue col discorso. “Quando usciamo, ci troviamo e organizziamo qualcosa? Per farci vedere, sentire, per contare. Perché altrimenti ci tengono solo davanti allo schermo”. E già qui lo sberleffo lascia spazio a un più esplicito sentimento cospirativo. Che il segretario della Lega sceglie subito di dettagliare e di condividere con i suoi seguaci: “Secondo me qualcuno fa apposta a voler tenere gli italiani chiusi in casa, lontani dalle piazze, lontani dai negozi. Per tenere tutto sotto controllo, perché è più facile controllare donne e uomini, ragazze e ragazzi, cuori menti, teste…”. E insomma per Salvini, che è passato dal chiedere che tutto restasse aperto a che tutto chiudesse (e viceversa, e poi ancora da capo) nel giro di qualche diretta social, non ci sono indici di contagiosità, curve esponenziali e modelli predittivi di cui curarsi. Le limitazioni della libertà rispondono a un preciso progetto politico, e le oltre 25 mila vittime di coronavirus sono un dettaglio che si può anche sottacere.

Senza paragonarlo a Trump, perché ritengo Salvini non molto migliore ma migliore e non ci vuole tanto visto la nullità di Trump, umanamente e politicamente , mi sembra che il leader della Lega giochi troppo a scimmiottare gli assurdi comportamenti (senza utilizzare gli stessi modi eccessivamente sguaiati) del bovino biondo d’oltreoceano. Non ne può venire nulla di positivo. Ma a sua discolpa in questo lockdown ci sono degli elementi inquietanti e anticostituzionali. Perché se un tale esce per funghi magari col figlio non dico a metri, ma a chilometri da anima viva dev’essere perseguitato da un drone? Questi eccessi non ci sono in nessun Paese europeo. Per non parlare dell’interruzione anticostituzionale, nelle forme in cui è stata fatta e senza una revisione dei Patti concordatari con la Santa Sede, delle attività di culto. C’è puzza di voglia di controllo, eccome.